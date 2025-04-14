«Россети Тюмень» направили более 250 млн на реконструкцию подстанции в Югре

«Россети Тюмень» провели реконструкцию высоковольтной подстанции «Перегребное» в ХМАО-Югре. Объект снабжает электричеством инфраструктуру компании «Газпром трансгаз Югорск», а также поселок Перегребное и деревню Чемаши, где проживают 3,5 тысячи человек. Стоимость инвестпроекта составила 253 млн рублей.



В ходе модернизации «Россети Тюмень» организовали дистанционное управление подстанцией. Для этого специалисты объединили все элементы энергообъекта в локальную вычислительную сеть: внедрили программно-технический комплекс системы телемеханики, проложили 16,5 км кабеля. В закрытом распределительном устройстве 6 кВ смонтировали 12 ячеек, установили 9 выключателей, 2 трансформатора напряжения и 2 трансформатора собственных нужд.

Также на открытом распределительном устройстве подстанции энергетики заменили 2 масляных выключателя 110 кВ на современные элегазовые аналоги, установили 8 новых разъединителей 35 и 110 кВ и 6 ограничителей перенапряжения. Теперь сотрудники могут из центра оперативно-технологического управления в Нягани контролировать работу коммутационных аппаратов и отслеживать ход переключений в режиме реального времени.

Газотранспортная система «Газпром трансгаз Югорск» – крупнейшая в России и транспортирует углеводороды с месторождений Западной Сибири потребителям европейской части страны. Реконструкция подстанции 110 кВ «Перегребное» повысила надежность передачи энергоресурса ключевым объектам ТЭК в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»