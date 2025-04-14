Каллас: ЕС собрал две трети из обещанных Украине боеприпасов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что европейские страны собрали две трети из обещанных Украине боеприпасов. Ранее госпожа Каллас призывала страны собрать два миллиона артиллерийских снарядов.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Ясно, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что у нас уже есть две трети от моей инициативы по боеприпасам. Но, конечно, нам нужно сделать больше»,— сказала госпожа Каллас во время брифинга (цитата по сайту Европейской службы внешних связей). Она напомнила, что ЕС в 2025 году взял на себя обязательства выделить €23 млрд Украине. «Но нам также нужно оказать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну»,— сказала она.

В конце брифинга она снова подчеркнула, что страны ЕС должны оказать максимальное давление на Россию. «Для мира нужны двое, для войны нужен только один... Все те, кто хочет, чтобы убийства прекратились, должны оказать максимальное давление»,— сказала госпожа Каллас.

Подробнее о работе ЕС над мирным урегулированием конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Коалиция желающих определяется с форматом».