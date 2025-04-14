Спуск к набережной Ижевска закроют 16 апреля в рамках ремонта эспланады

Спуск от монумента «Дружбы народов» к набережной Ижевска будет закрыт 16 апреля в рамках ремонта эспланады, сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент идет подготовка строительной площадки и установка ограждений. Обходной путь организовали по ул. Милиционной, вдоль здания 7а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На объекте проведут ремонт лестничных сходов, будет заменена облицовка ступеней и обновлена система водоотведения. В дальнейшем будет проведено восстановление и разбивка газонов. Работы запланированы до конца строительного сезона.

Напомним, 7-го апреля был определен подрядчик на проектирование и капитальный ремонт эспланады. Цена контракта составила 83,2 млн руб. Из опубликованного на госзакупках 7 апреля контракта следует, что благоустройством территории займется местная группа компаний (ГК) «Рогос». Подрядчику предстоит благоустроить порядка 30,7 тыс. кв. м.