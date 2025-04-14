Бывшего первого вице-мэра Орла осудили за мошенничество

Советский райсуд Орла признал бывшего первого вице-мэра облцентра Олега Минкина виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к пяти годам лишения свободы, а также запретили ему два года занимать ряд должностей в органах госвласти и местного самоуправления. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело рассматривалось в суде с начала 2024 года. Установлено, что в 2020–2022 годах подсудимые похитили из бюджета порядка 62 млн руб. при исполнении муниципальных контрактов по строительству школы на улице Зеленина и благоустройству площади Маршала Жукова в Орле и объектов городе Ливны.

Минкин вступил в сговор с фактическим руководителем местного ООО «Техспецкомплект» Михаилом Маркиным и гендиректором этого же юрлица Владимиром Рябко, а также — с другими соучастниками. Он обеспечивал победу этой компании на соответствующих торгах. При выполнении работ сообщники вносили в смету заведомо ложные сведения о завышенной стоимости стройматериалов, заменяли их более дешевыми. Средства, полученные за исполнение условий контрактов, они перечисляли на счета аффилированных с ними юрлиц и индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания.

В преступную схему были вовлечены руководители местной субподрядной организации ООО «Р-Спорт» Ольга Гордиенко и Александр Роговнин, бывший главный инженер московского ООО «Водалюкс-М» Тарас Павлов.

Роговнин, Павлов и Гордиенко также были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Роговнина приговорили к шести годам лишения свободы за хищение порядка 3,9 млн руб. при благоустройстве спорткомплекса в Кромском районе Орловской области. Павлов и Гордиенко получили по четыре года лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Уголовные дела в отношении Михаила Маркина, Владимира Рябко и еще двух соучастников выделены в отдельное производство. Советский райсуд приостановил их рассмотрение в связи с уходом фигурантов на СВО.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова