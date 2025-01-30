Ключевой фигурант дела о хищениях в Орле уходит на СВО

Советский райсуд Орла приостановил судебное производство в отношении двух ключевых подсудимых по уголовному делу о хищении более 88 млн руб. при благоустройстве. В суде «Ъ-Черноземье» сообщили, что в связи с заключением контракта на военную службу рассмотрение приостановлено в отношении главы и сотрудника подрядчика крупных проектов ООО «Техспецкомплект» Михаила Маркина и Владимира Рябко. В отношении остальных подсудимых рассмотрение будет продолжено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривается в суде с начала 2024 года. Помимо главы «Техспецкомплекта» Михаила Маркина и главного бухгалтера компании Владимира Рябко, на скамье подсудимых находятся экс-первый заммэра Орла Олег Минкин, а также владелица орловского ООО «Р-Спорт» Ольга Гордиенко и коммерческий директор этой компании Александр Роговнин, индивидуальный предприниматель Роман Блажевич, бывший учредитель воронежского ООО «Артстрой» Ратибор Ревин и главный инженер ООО «Водалюкс-М» Тарас Павлов. Всем восьми фигурантам вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Маркин и Рябко обвиняются в семи эпизодах.

По версии регионального МВД, в период с 2020 по 2022 год обвиняемые похитили из бюджета более 88 млн руб. при исполнении муниципальных контрактов по строительству школы на улице Зеленина в Орле и по благоустройству ряда объектов на территории Орла, Болховского, Ливенского, Кромского, Малоархангельского районов. При выполнении работ в сметную документацию вносилась завышенная стоимость стройматериалов, а также совершалась подмена на более дешевые. Прохождение ООО «Техспецкомплект» необходимых конкурсных процедур для заключения контрактов якобы обеспечивалось первым вице-мэром, «вступившим в сговор» с другими участниками группы. Деньги, как считает следствие, выводились на счета аффилированных юрлиц и индивидуальных предпринимателей для дальнейшего обналичивания

Заключившие контракт Михаил Маркин и Владимир Рябко вину не признали. Господин Маркин в разговоре с «Орловскими новостями» назвал свое решение взвешенным и добровольным. «Настрой спокойный, уравновешенный. Будут определенные боевые задачи, которые необходимо выполнять. Это нужно делать. Страна у нас одна, мы в ней живем, мы ее любим»,— сказал предприниматель.

ООО «Техспецкомплект» зарегистрировано в начале 2016 года в Орле. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — строительство зданий. Генеральным директором является Владимир Рябко, бенефициаром считается предприниматель Михаил Маркин, которого СМИ называют «любимым подрядчиком губернатора Андрея Клычкова». В портфеле государственных заказов «Техспецкомплекта» есть, например, проекты благоустройства парка Победы, скверов Юности и Комсомольцев. Их общая стоимость превышает 200 млн руб. По данным Kartoteka.ru, выручка «Техспецкомплекта» в 2023 году составила 393,59 млн руб., убыток — 29,59 млн руб. Компания находится в процессе банкротства.

Сергей Толмачев