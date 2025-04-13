«Зенит» разгромил «Краснодар» на своем поле со счетом 4:1

Футболисты петербургского «Зенита» одержали уверенную победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Первым на 16-й минуте забил хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. После этого «Зенит» сравнял счет благодаря голу Андрея Мостового (29-я минута). Спустя несколько минут сине-бело-голубым удалось выбиться вперед, на 38-й минуте забил Лусиано.

Уверенный отрыв петербургскому клубу обеспечили голы Максима Глушенкова (80-я минута) и Луиса Энрике (90-я минута). По итогам игры «Зенит» обошел «Спартак» и занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» же по-прежнему занимают лидирующую позицию, правда уже с отрывом в два очка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФК «Зенит» потерял очки в матче 23-го тура чемпионата России, сыграв вничью с «Локомотивом» 1:1.

Подробнее об этом читайте в материале «"Зенит" застрял под "Локомотивом"».

Дарья Астанина