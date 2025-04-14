МИД Киргизии потребовал от РФ объяснений из-за задержания своих граждан в бане

В Бишкеке российскому послу Сергею Вакунову вручили официальную ноту в связи с массовыми задержаниями граждан Киргизии в Москве. МИД Киргизии потребовал проверить действия силовиков в банном комплексе «Бодрость» 11 апреля.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту»,— заявили в МИДе республики.

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