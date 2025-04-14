В Ижевске вырубят «аварийные» липы и ясени на Советской в рамках озеленения

Липы и ясенелистые клены вырубят на ул. Советской во время озеленения, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Как заявила руководитель местного проектного офиса «Зеленый код», дендролог Елена Бякова, что деревья растут «очень близко к проезжей части, под сетями наружного освещения и сетями связи», а также около подземных инженерных коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс карты», панорама Фото: «Яндекс карты», панорама

«Долгие годы деревья испытывали агрессивное воздействие автомобильных выхлопов, реагентов. Нами проведены проектные обследования этой территории — деревья находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, наблюдается пустотелость, дуплистость, гниль. Поэтому они небезопасны для пешеходов и автомобилей»,— заявила госпожа Бякова.

По словам дендролога, сейчас идет согласование видов насаждений. «Основное требование — приживаемость в городской среде и возможность кронирования, стрижки и так далее»,— добавила она. Озеленение ул. Советской планируется в 2025-2026 гг. за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

Массовое озеленение центральных улиц Ижевска проводилось в 1960-е. В муниципалитете добавили, ссылаясь на специалистов, что предельных возраст деревьев в агрессивной городской среде составляет 60-70 лет. «Затем зеленые насаждения надо менять, поскольку они уже не выполняют свои основные функции — защита от шума и пыли, очищение воздуха»,— указано в сообщении.

Ремонт ул. Советской начался в 2024-м. На объекте уложили плитку по четной стороне, были обустроены съезды для маломобильных групп населения. План на 2025-й — ремонт тротуара на противоположной стороне, установка водоотводных лотков. Срок выполнения работ по ремонту тротуара — до 1 сентября.