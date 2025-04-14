Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Лауреат Нобелевской премии по литературе перуанский писатель Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро Варгас Льоса. Он рассказал, что церемония похорон будет непубличной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марио Варгас Льоса в 2019 году

Фото: Manu Fernandez / AP Марио Варгас Льоса в 2019 году

Фото: Manu Fernandez / AP

«С огромным сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно умер сегодня в Лиме в окружении семьи»,— говорится в заявлении близких писателя от 13 апреля, опубликованном на странице в соцсети X.

Свой первый роман «Город и псы» Марио Варгас Льоса написал в 1963 году. Книга была основана на его собственных впечатлениях от обучения в военной академии и приобрела популярность в странах СССР. Также написал повесть «Щенки» (1967), романы «Зеленый дом» (1967), «Разговор в "Соборе"» (1969), «Капитан Панталеон Пантоха и Рота добрых услуг» (1973), «История Майты» (1984), повесть «Тетушка Хулия и писака» (1977), дилогию «Похвала мачехе» (1988) и «Записки дона Ригоберто» (1997). Своим главным произведением называл исторический роман «Война конца света» (1981).

В 1990 году Марио Варгас Льоса принял участие в выборах президента Перу, он был кандидатом от партии «Демократический фронт». В числе его ключевых идей было преобразование перуанской экономики с переходом к свободному рынку и приватизацией госактивов. В первом туре занял первое место с 34% голосов, но во втором туре проиграл Альберто Фухимори (правил в 1990–2000 годы). После этого писатель переехал в Лондон, а его опыт участия в президентской гонке послужил основой для романа «Рыба в воде».

Марио Варгас Льоса стал автором почти 50 произведений. В 2020 году был удостоен Нобелевской премии. С 2021-го входил в состав Французской академии (научное учреждение, также занимается вручением литературных премий).

Лаура Кеффер