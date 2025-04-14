Участники уфимской группы Ay Yola стали заслуженными и народными артистами

Участники уфимской этномузыкальной группы Ay Yola удостоились звания народных и заслуженных артистов Башкирии. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров, рассказал он на совещании республиканского правительства.

Вокалист Ринат Рамазанов (лидер этно-группы «Аргымак») стал народным артистом Башкирии. Вокалистка Адель Шайхетдинова и Руслан Шайхетдинов (играет в том числе на клавишных и бас-гитаре) получили звания заслуженных артистов.

Этногруппа Ay Yola создана (в переводе с башкирского языка — «вселенский закон», «свод правил») в январе 2025 года. Известность получила благодаря композициям Batyr и Homay, посвященным башкирскому эпосу «Урал-батыр». Известность группа получила благодаря роликам в соцсетях.

Идэль Гумеров