В Новороссийске «Черноморец» сыграл вничью с «Ротором»

Футбольный матч новороссийского клуба «Черноморец» с волгоградским «Ротором» завершился вничью. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Начало встречи было обескураживающим для хозяев поля. "Ротор" забил уже на второй минуте матча. Гости неожиданно для всех не стали окапываться у своих ворот, а забрали мяч и перешли на половину поля "Черноморца"»,— сообщили в мэрии.

В итоге игра завершилась со счетом 1:1. «Черноморец» потерял два очка в борьбе за первые строчки в турнирной таблице, но сумел сохранить за собой четвертое место.

Ранее председатель наблюдательного совета клуба, новороссийский предприниматель Сергей Шишкарев выразил надежду на выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне. В своем Telegram-канале он поделился впечатлениями как болельщик футбольной команды.

«Самоотдачей удовлетворен. Игрой и результатом нет. Спасибо тем, кто сегодня заполнил трибуны; еще раз призываю земляков приходить на домашние матчи "Черноморца". В Премьер-лиге не были столько лет, а сейчас все в наших руках. Готовимся. Играем. Бьемся. Верим!»— написал господин Шишкарев.

Следующую игру команда «Черноморец» проведет также дома. 19 апреля в 15:00 начнется матч с хабаровский СКА.