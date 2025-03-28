ФСБ предотвратила теракт в Москве по заказу украинских спецслужб

В Москве задержан россиянин, планировавший взорвать одно из административных зданий. Он действовал по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1).

По данным спецслужбы, задержанный — ранее судимый за грабеж, вымогательство и убийство мужчина 1972 года рождения. В феврале 2025 года он был завербован украинскими кураторами, которые обещали ему выезд на Украину после совершения теракта.

На видео, опубликованном ФСБ, видно, как силовики задерживают подозреваемого. «В интернете списался с украинцами… они предложили денег заработать. Десять тысяч долларов. Надо было отнести его (взрывчатое вещество.— "Ъ") по координатам»,— пояснил мужчина после задержания. На вопрос, осознавал ли мужчина то, что его просили привести в действие взрывное устройство, он ответил да.

При задержании у него изъяли:

готовое к применению самодельное взрывное устройство (весом 5 кг на основе аммонала с таймером),

смартфон для связи с украинскими кураторами.

«Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием»,— заверили в ФСБ.