Красные обсудили борьбу с очернением

Российская власть иногда соглашается на «социальные уступки», но все равно идет на поводу у олигархов, а раскол в обществе из-за «очернения советских символов» продолжает нарастать. Такие традиционные для себя выводы сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на очередном пленуме ЦК Компартии, прошедшем 12 апреля в Подмосковье. Рецепт борьбы с недругами коммунист тоже предложил привычный: закрыть Ельцин-центр и переименовать Волгоград в Сталинград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Свой доклад председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов начал с традиционного разоблачения «предателей» социализма, которые в 1990-х «поиздевались» над народом и превратили трудящихся в «бедное и бесправное» большинство. Вместе с опытными партийцами этим тезисам внимали и новобранцы, которые до начала доклада в ожидании вручения партбилетов стояли, не двигаясь, в проходе с алыми лентами на шее, а затем разбрелись по залу. Один из них, парень лет 25, присел в третьем ряду, пожав руку занявшим для него место товарищам, тут же взявшимся записывать «кружочки» в Telegram.

Господин Зюганов тем временем подобрался к критике действующей власти. Она, по его словам, хотя и работает в социальном направлении, но все равно очерняет коммунистов: Мавзолей Ленина к праздникам драпируют, улицы и площади, названные в честь вождя, подвергают переименованиям, а «гадюшник Ельцин-центр» продолжает работать. И все это — во время войны, противостояния с «англосаксами», когда страна нуждается в объединении, сокрушался лидер коммунистов.

Когда председатель ЦК перешел к критике экономики, некоторые из присутствующих в зале принялись переговариваться: сначала шепотом, а потом и вполголоса. Докладчику даже пришлось по-учительски одернуть нерадивых слушателей: «Основные выгоды… внимательно слушайте!.. получают олигархи». Напомнив о том, что Владимир Ленин и Иосиф Сталин в отдельные годы обеспечивали Советскому государству более 14% экономического роста, глава КПРФ помянул и «талантливых современников», особо поблагодарив депутата Госдумы Николая Харитонова за «работу в Арктике». Задние ряды встретили эти слова отчетливым восклицанием: «Красава-а-а!»

К концу выступления распалился и сам докладчик. «Сплачивать можно только на высоких идеалах социализма: никакой карман, никакое кресло, никакая благополучная задница такие проблемы не решают!» — заявил Геннадий Зюганов, рассуждая о проблеме объединения людей во время Великой Отечественной войны. И нынешнему руководству России, по его убеждению, придется в конце концов признать советский опыт. «Если опять не хватит мужества выговорить, что победила советская страна, под руководством компартии…» — что будет в таком случае, лидер КПРФ не договорил, но зал поддержал его аплодисментами. Как и предложения «закрыть гадюшник Ельцин-центр» и «вернуть гордое имя Сталинграду».

После полуторачасового доклада в прениях выступили партийцы с мест. Так, известный саратовский коммунист Николай Бондаренко рассказывал о победах, одержанных совместно с профсоюзами, и воодушевлял всех агитационными успехами своего YouTube-канала «Дневник депутата»: «Если нас не посадят в ближайшее время, я думаю, мы до конца года добьем шесть миллионов (подписчиков.— “Ъ”), а к выборам в Госдуму подойдем в полной боевой готовности!» Соратники, снимавшие речь партийной знаменитости на видео, яростно хлопали.

Еще несколько коммунистов развили тему неуважения к советским вождям и к инициативам по увековечиванию их памяти. Например, нижегородцы отчитались о том, как КПРФ борется за памятник Сталину, установку которого якобы поддерживают больше двух третей горожан и 120 бойцов СВО. Делегаты с Ямала поблагодарили коллег из Тюмени за предоставленный билборд с тем же Сталиным, который, правда, провисел на здании крупного магазина в Салехарде «всего день». Заодно ямальцы пожаловались на своеобразную «войну мемориалов». «Мало того что они (власти.— “Ъ”) установили памятник, такой булыжник, жертвам политических репрессий напротив памятника труженикам тыла, через три метра. Чтобы поклониться, они периодически туда ходят, к этим жертвам, задницей становятся к труженикам тыла…» — сетовала первый секретарь окружкома Елена Кукушкина.

По итогам прений лидер КПРФ решил поддержать боевой дух соратников, заявив о способности коммунистов к «сопротивлению», которой не может похвастаться ни одна другая партия. Ведь «Единая Россия» остается «приложением администрации президента», ЛДПР Владимира Жириновского уже не та, а «Новые люди» не предлагают ничего нового, оценил Геннадий Зюганов конкурентов. Более того, эти партии подводят страну к «пожару, который был в 1990-е, и, когда Путин это поймет, будет уже поздно», предупредил председатель ЦК КПРФ. А в завершение еще раз, чтоб никто не забыл, повторил свой «рецепт победы»: «Закрыть рот этому гадюшнику Ельцин-центру, и Сталинград вернуть, и драпировку с Мавзолея убрать!..»

Божена Иванова