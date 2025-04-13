Пермский «Мостоотряд» приступил к ремонту старого моста через Чусовую

АО «Уралмостострой» (в Перми работает его филиал «Мостоотряд № 123») приступило к работам по ремонту старого моста через Чусовую, сообщили «Ъ-Прикамье» в пермском филиале компании. На первых порах на объект вышло 20 человек, но по мере наступления дорожного сезона их число будет увеличиваться, завершили «Ъ-Прикамье» в «Мостоотряде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ранее сообщалось, что генподрядчик строительства нового моста через Чусовую - ООО «Дом.59»– заключил договор с «Уралмостострой», которая проведет ремонт старого мостового перехода. Стоимость работ - 2, 5 млрд руб.