«Зенит» застрял под «Локомотивом»

ФК «Зенит» потерял очки в матче 23-го тура чемпионата России, сыграв вничью с «Локомотивом» 1:1. Более того, петербуржцам пришлось отыгрываться в Москве. Ситуацию помогли спасти замены тренера Сергея Семака и первый гол Александра Соболева, который тот провел за сине-бело-голубых.

После того как «Зенит» разгромил дома в предыдущем туре «Рубин» 4:0, а «Локо» крупно уступил в Самаре «Крыльям» 1:5, петербургская команда рассматривалась как фаворит этой игры. Но той волны, которую она поймала на «Газпром Арене» 30 марта, донести до стадиона в Черкизове не удалось. Первый тайм «Зенит» провел, почти не угрожая воротам соперника. Сергей Семак, наставник гостей, не поставил в стартовый состав Максима Глушенкова, травмировавшего руку в игре с «Рубином». А вот центральный защитник Нино, повредивший в той же игре голову, вышел на поле с первых минут. Так же, как и Андрей Мостовой. Плюс Семак отрядил к нему в атаку Лусиано, Луиса Энрике и Матео Кассьерру. Колумбиец, впрочем, действовал больше из глубины поля — в неожиданной для себя роли.

Каких-то дивидендов эти перестановки «Зениту» не дали. В атаке гости не создали моментов. Опаснее в первом тайме был «Локомотив». У него мог забить 19-летний Алексей Батраков со штрафного: мяч чудом отразил голкипер петербуржцев Евгений Латышонок, справившийся не только с ударом, но и с рикошетом. И вообще хозяева чаще угрожали воротам, заставляя нервничать поклонников «Зенита».

В перерыве Семак сделал замены: выпустил на поле Педро вместо Андрея Мостового и Нуралы Алипа вместо Огнена Мимовича. Страхиня Эракович перешел на правый фланг обороны, где действовал Мимович, а Педро занял место левого форварда. Алип же стал играть с Нино в центре защиты «Зенита».

Гости на какое-то время оживились. Только до опасных моментов у ворот «Локомотива» все равно дело не доходило. А вот железнодорожникам удалось подловить соперников на ошибке. На 62-й минуте Латышонок неудачно ввел мяч в игру, стараясь организовать быструю атаку, Дмитрий Баринов выбил мяч в подкате из-под ног Вендела, и Батраков в следующее мгновение поразил ворота, оставленные голкипером «Зенита». Так «Локо» повел в счете, забив гол на ровном месте.

Тренерский штаб гостей решил спасти игру еще одной заменой: на поле вместо Лусиано вышел Глушенков. Петербуржцы осадили ворота московской команды. И даже заставили вступить в игру ее вратаря Антона Митрюшкина: он отразил дальний удар Вендела. Но в целом пробить глубоко эшелонированную оборону хозяев сине-бело-голубым не удавалось.

На 82-й минуте Сергей Семак пошел ва-банк, выпустив на поле вместо Вильмара Барриоса форварда Александра Соболева, который не мог до этого забить в 16 турах чемпионата. Мера дала эффект: Глушенков совершил острый проход в штрафную с левого фланга, обыграв двух защитников, прострелил вдоль ворот — мяч попал в штангу, и Соболев, успев на отскок, занес его в сетку. Большего ни одной из команд до финального свистка добиться не удалось.

Ничья осложнит «Зениту» борьбу за чемпионский титул, потому что «Краснодар» до этого тура и так опережал его на три очка. Петербуржцам никак не удается стабилизировать игру и поставить победы на поток. Максимум у них получается провести на хорошем уровне тайм. Этого мало. «Локомотив» и вовсе стал для «Зенита» камнем преткновения: обыграть эту команду не удалось в четырех матчах чемпионата подряд (в прошлом сезоне было два поражения, в этом — две ничьи).

В следующем туре команда Сергея Семака встретится 13 апреля на «Газпром Арене» с «Краснодаром».

Кирилл Легков