Учителя придумали, как бороться с нейросетями, и используют те же самые инструменты, что и их ученики. Например, добавляют к заданиям онлайн-тестов незаметную (белым цветом шрифта) команду для искусственного интеллекта, чтобы школьник получил определенный неправильный ответ. По крайней мере, скриншот с такой проверкой недавно завирусился в англоязычных соцсетях. Автор поста с миллионами просмотров — ученик: он нашел уловку своего преподавателя, когда выделил текст математической задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Но с менее внимательными школьниками такой подход педагогов скорее всего сработает, говорит эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул: «Современные модели обладают все большим и большим контекстным окном, они будут помнить все больше текста, который мы им передали в виде продолжения промта либо самого промта. Это одна из техник, как можно выявить, что информация искажена. Слабость современных моделей в том, что они помогают, но у них проблемы со средними и глубокими причинно-следственными связями. Они их не видят и плохо помнят, что было в недалеком прошлом. Дальше такие модели усложнятся, появятся сети, которые станут учиться выявлять защиту от тестов. Проблема в том, что мы не контролируем информацию, которая туда попала. То же самое, как писать код: когда он становится чуть-чуть более сложным, нейросети начинают очень серьезно ошибаться».

Согласно результатам исследования «Умскул», активно использует нейросети в работе каждый пятый российский учитель. Еще треть респондентов планируют внедрить их в преподавательскую рутину. “Ъ FM” спросил у педагогов, как искусственный интеллект изменил их взаимодействие с учениками.

Учитель русского и литературы, медиапедагог Артем Гусев: «У меня в основном учатся 10-11-е классы. Я всегда говорил детям, что проверяю их сочинения на антиплагиат, много давал домашних заданий. А потом начался период, когда система выдавала мне, что текст на 100% уникален, но он был так хорошо написан, что не соотносился, например, с работой ученика в классе. Я перешел сейчас на формат классных сочинений, при этом школьники сдают телефоны в начале урока. Стараюсь объяснять, что мы работаем над навыком грамотно писать без использования дополнительных помощников, просто с пониманием того, что любой факт стоит проверять. На самом деле школьники относятся к нейросети так же, как моя мама — к телевизионным новостям: все, что написано, и есть правда». Куратор социально-экономических классов школы №67 Москвы Александр Серкин: «Учителя или перестанут задавать домашние задания или научатся мотивировать на их выполнение. Кто не научится, тот перестанет быть хорошим педагогом. Я стараюсь не задавать таких заданий и не создавать таких ситуаций, в которых нейросеть может чем-то помочь. Наши ученики прекрасно понимают, что они пользуются не продвинутыми нейросетями, обученными на супералгоритмах с суперкомандами, а тем, что доступно массовому сектору. У них нет доверия к таким моделям. Не надо считать учеников идиотами». Учитель русского языка и литературы Азиза: «Это какие-то мелкие ответы на вопросы. Задавала ребятам написать, почему Ольга Берггольц была символом блокадного Ленинграда, и мне некоторые ученики писали ответы, полностью сгенерированные нейросеткой. Предложения были построены под формат английского языка, и там уже пошла какая-то околесица».

ChatGPT тем временем стал самым скачиваемым приложением в мире. В марте он впервые обогнал TikTok — за месяц нейросеть от OpenAI загрузили 46 млн раз. Впрочем, последние модели с российским IP-адресом протестировать не удастся. Кроме того, пользователи жалуются, что в Европе некоторые функции появляются с значительным запозданием или не работают вообще из-за законодательных ограничений.

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Александра Абанькова