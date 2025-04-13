Мизюра Сергей Николаевич

Родился 28 августа 1982 года в станице Кардоникской Карачаево-Черкесской Республики. В 2004 году окончил Пятигорский государственный лингвистический университет по специальности «перевод и переводоведение, переводчик немецкого и английского языков». Получил MBA-образование в области стратегического менеджмента и предпринимательства в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС в 2008 году. Также окончил курсы Project Management в American Institute of Business and Economics.

Более 20 лет работает в лизинговой компании «Европлан», где прошел путь от специалиста по продажам до генерального директора. Личные интересы — семья, друзья и путешествия. Многодетный отец.