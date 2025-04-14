Оскар Пиастри вписался в историю McLaren

Оскар Пиастри в воскресенье, 13 апреля, принес и себе, и McLaren первые победы на Гран-при Бахрейна. Благодаря этому успеху австралиец поднялся в общем зачете на второе место. Впереди него только напарник по команде Ландо Норрис. Британец провел не лучшую свою гонку, но все же финишировал на подиуме, позади Джорджа Расселла из Mercedes. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, на прошлом этапе в Японии давший вроде бы своим болельщикам надежду на то, что сезон для него сложится неплохо, больше сражался со своим Red Bull, чем с соперниками. Тем не менее в первой тройке чемпионата голландец удерживается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Пиастри выиграл свою юбилейную, 50-ю, гонку в «Формуле-1» — Гран-при Бахрейна

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Оскар Пиастри выиграл свою юбилейную, 50-ю, гонку в «Формуле-1» — Гран-при Бахрейна

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Состоявшийся неделю назад Гран-при Японии породил сразу два вопроса. Первый сводился к тому, не является ли считающееся очевидным техническое преимущество машин McLaren над конкурентами несколько переоцененным. Второй заключался в том, была ли победа Макса Ферстаппена в Японии просто стечением обстоятельств или же в Red Bull все-таки придумали, как бороться с McLaren.

Если отталкиваться от того, как сложился Гран-при Бахрейна, то ответы на оба вопроса будут в пользу McLaren. По ходу всего уикенда британская команда демонстрировала лучшие показатели, и если бы не странный срыв Ландо Норриса в квалификации (он занял лишь шестое место, за что потом долго извинялся, отмечая, что машина была великолепна, а виноват во всем только он сам), то первая линия стартового поля была бы оранжевой. Ну а так McLaren пришлось «довольствоваться» лишь победой Оскара Пиастри в квалификации. Но весьма уверенной, чтобы ждать от австралийца конвертации первого места на старте этапа в первое же место на финише.

С задачей Пиастри справился блестяще, одержав четвертую победу в своей карьере, причем в юбилейной, 50-й гонке. Впрочем, радовался он ей так, словно она была первой, требуя от команды немедленно закатить громкую вечеринку. Там, скорее всего, к просьбе гонщика прислушаются, потому что для McLaren, как ни странно, это была вообще первая в истории победа в Бахрейне. Далась она только с 21-й попытки.

Нужно признать, что доминирование Пиастри не было таким подавляющим, как еще не так давно у того же Макса Ферстаппена (в позапрошлом сезоне режиссерам гонки нужно было специально выдумывать поводы, чтобы обратить на голландца внимание, поскольку он просто уезжал от преследователей в закат), но оно было солидным. Причем настолько, что уже после гонки первый номер Mercedes Джордж Расселл признал, что Пиастри гонялся в своей собственной лиге. Сам Расселл финишировал на втором месте, но не скрывал, что это был потолок возможностей Mercedes. С этим никто бы и не подумал спорить. Чудом было уже то, что на последних кругах Расселл отбился от атак Норриса, буквально висевшего у него на хвосте. К слову, на машине Расселла барахлили датчики, из-за чего он вроде даже использовал DRS (Drag Reduction System, система снижения лобового сопротивления) там, где этого делать было нельзя, и угодил под расследование. Так что нельзя исключать, что в итоговом протоколе британского гонщика могут отодвинуть назад.

Но даже если так, то потери Расселла можно будет объяснить проблемами с техникой. А вот сложности того же Норриса, выдавшего гонку, после которой непременно вновь пойдут разговоры о том, что ему все же не хватает чемпионских качеств, были вызваны его же ошибками. Об осечке в квалификации уже было сказано выше. Еще одну он совершил, допустив фальстарт. Совсем крохотный, почти незаметный, хотя именно он объясняет, как ему удалось с ходу отыграть три позиции. Но стоявший позади Ферстаппен тут же отрапортовал о том, что видел (у голландца, финишировавшего шестым, гонка не получилась — машина не ехала, механики отвратительно проводили пит-стопы, так что с его заявлением о том, что он не является претендентом на титул, а просто выступает в чемпионате, спорить трудно). Фальстарт стоил Норрису пятисекундного штрафа. Не случись этого наказания, Норрис наверняка спокойно разобрался бы с теми, кто шел впереди, и имел бы все шансы навязать Пиастри борьбу за победу. Или как минимум обеспечил бы своей команде дубль и упрочил бы лидерство в чемпионате. Ну а так получилась еще одна гонка упущенных возможностей.

Интересно, что, несмотря на это, лидером первенства он по-прежнему остается, имея на счету 77 очков. Но у Пиастри уже 74 очка. И даже Ферстаппен на своем хромом быке не так уж далеко — 69 очков.

Александр Петров