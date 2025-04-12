ЦСКА достал «Спартак»

В 24-м туре чемпионата России по футболу ЦСКА одолел «Оренбург» — 2:0, продлив свою победную серию до пяти матчей. Благодаря этому армейцы уже сравнялись по очкам со «Спартаком» и «Зенитом», которые находятся в тройке. Московское «Динамо» добилось лишь ничьей во встрече с «Пари Нижним Новгородом» — 1:1, а «Локомотив» проиграл «Рубину» — 0:1.

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После того как «Спартак» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» на старте 24-го тура, ЦСКА не упустил возможность догнать его и «Зенит», хотя у петербуржцев еще впереди матч с «Краснодаром». Казалось бы, совсем недавно армейцы не могли об этом даже мечтать, ведь они занимали шестое место, а их отставание от тройки составляло восемь очков. Но взяв 13 баллов в пяти весенних встречах и выдав серию из четырех побед, команда Марко Николича снова включилась в борьбу за медали.

Сейчас она приехала в гости к аутсайдеру чемпионата. Впрочем, «Оренбург» очень хотел покинуть 16-ю строчку турнирной таблицы и устроил ЦСКА максимально жесткий прием. В первом тайме хозяева выглядели лучше и были ближе к голу. Так, после удара Дмитрия Рыбчинского красно-синих спас голкипер Владислав Тороп, неожиданно появившийся в стартовом составе вместо Игоря Акинфеева.

Вообще, Николич произвел настолько глубокую ротацию, видимо держа в уме предстоящий матч с московским «Динамо» в полуфинале Кубка России, что, похоже, где-то перемудрил.

И в перерыве сербскому специалисту пришлось сделать двойную замену, чтобы сбалансировать игру. Это привело к тому, что в начале второго тайма Иван Обляков поразил ворота Богдана Москвичева, технично обработав в штрафной площади навесную передачу Данила Кругового и «раздев» на носовом платке опекавшего его Казымджана Караташа. И пускай потом москвичи еще пережили несколько тревожных минут, когда «Оренбург» вновь заставил их обороняться, они не только сохранили, но и увеличили преимущество. Перед финальным свистком свежие Рифат Жемалетдинов и Секу Койта сбегали в контратаку, которую уверенно завершил малийский нападающий, наконец забив свой первый гол в Российской премьер-лиге.

Одержав пятую победу кряду — 2:0, ЦСКА набрал 47 очков и по-прежнему располагается на четвертом месте. «Спартаку», как и «Зениту», он уступает по дополнительным показателям.

Московское «Динамо» гостило у «Нижнего Новгорода» и тоже предстало в достаточно оригинальном составе, несмотря на то что ему никак нельзя было терять очки, чтобы претендовать на медали. Тем не менее главный тренер бело-голубых Марцел Личка счел возможным выпустить в опорную зону 18-летнего Дмитрия Александрова и 20-летнего Егора Смелова, оставив в запасе куда более опытных полузащитников. Молодежь центр поля вроде бы не проигрывала, а вот призванные больше играть на рояле, чем таскать его, Хорхе Карраскаль, Битело и Артур Гомес пребывали в очевидном творческом кризисе. Нападающий Эль-Мехди Маухуб и вовсе был отрезан от мяча. Нижегородцы тоже испытывали большие трудности с развитием атаки, поэтому до перерыва команды не создали практически ни одного голевого момента, если не считать пары стандартов с той и другой стороны, вызвавших легкую панику в штрафной.

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Во втором тайме динамовцы активировали запасных Муми Нгамалё с Ярославом Гладышевым и в принципе добавили активности впереди. Правда, при этом Артур получил столь серьезное повреждение, что его унесли в раздевалку на носилках. А вскоре с гостями случилась еще одна неприятность. Нестандартная подача с углового, которую Хуан Боселли выполнил очень низко к газону, дошла до Александра Трошечкина, и он, подставив ногу, открыл счет. Но Личка опять внес кадровые коррективы, и его подопечные также использовали стандартное положение, когда Луис Чавес с Битело затеяли розыгрыш с последующим навесом, а Гладышев забрал подбор и с рикошетом от соперника отправил мяч в сетку.

«Нижний» уже старался зацепиться хотя бы за ничью, и вдруг в самой концовке на него буквально с неба свалился пенальти, назначенный за игру рукой Александра Кутицкого.

Однако форвард хозяев Тиаго Весино пробил с «точки» в штангу, а Никита Ермаков на добивании попал во вратаря Андрея Лунева. В такой ситуации итоговые 1:1 стали не самым плохим результатом для «Динамо», у которого теперь 43 очка.

Оступившись в Нижнем Новгороде, бело-голубые дали шанс подняться на пятое место «Локомотиву». Красно-зеленые встречались на выезде с традиционно негостеприимным у себя дома «Рубином», и им тоже пришлось очень тяжело. И здесь первый тайм закончился со счетом 0:0, а команды с трудом преодолевали оборону. Если им и удавалось угрожать, то только с приличной дистанции. Посложнее, наверное, били все-таки казанцы, которые, как обычно, много играли на лидера и лучшего бомбардира клуба в нынешнем чемпионате Мирлинда Даку. Железнодорожники внимательно присматривали за албанским нападающим и недоглядели за Дарданом Шабанхаджаем, совершившим в дебюте второго тайма какой-то сумасшедший прорыв к воротам Антона Митрюшкина, ведь он протащил мяч со своей половины поля, проскочив на скорости трех защитников и еще изящно перебросив голкипера. Причем «Рубин» не закрылся, а, наоборот, продолжил оказывать серьезное давление на гостей. Игор Вуячич на угловом мог окончательно закрыть этот матч, но шарахнул над перекладиной. Был момент и у Даку, с ударом которого справился Митрюшкин. А вот его казанский коллега Евгений Ставер чувствовал себя почти в полной безопасности. «Локомотив» проиграл — 0:1 — и остался на шестой позиции с 41 очком.

Александр Ильин