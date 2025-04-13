В Сочи откроют концертный зал «Фестивальный» после ремонта

Сочинский концертный зал «Фестивальный» готовится к открытию 46-го сезона после ремонта за 10,1 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас в концертном зале строители выполняют ремонт площадки. На панорамной террасе в «Фестивальном» заменят 900 кв. м напольного покрытия. Стоимость ремонта покрытия из керамогранитных плиток, согласно опубликованной информации на сайте «Госзакупки» составила 10,1 млн руб.

«Ведется ремонт гримерных комнат с заменой мебели и зеркал для удобства артистов. Особое внимание уделено озеленению: на прилегающей территории высажены оливы и крупномерные пальмы Вашингтония. В историческом сквере "Пластинка" обновляют сезонные растения»,— говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, открытие нового концертного сезона в «Фестивальном» состоится 9 мая. С песнями военных лет на сцене концертного зала выступит Мариам Мерабова.

В 2024 году сочинский киноконцертный зал «Фестивальный» посетили 104 тыс. человек. Всего за 45 лет работы «Фестивальный» провел более 5 тыс. мероприятий и принял более 9 млн зрителей. Первый концерт в зале состоялся 14 июня 1979 года, на сцене выступил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».

Алена Воробьева