Верховный суд России признал незаконным списание зачисленных по ошибке средств

Верховный суд России признал неправомерным решение банка списать у клиента ошибочно зачисленные средства. Речь идет о выводе более €780 тыс. от выплат по облигациям со счета Тамары Шкулевой в Юникредит банке летом 2022 года.

Когда клиент потребовал возврата средств, он получил от банка отказ. В суде ей также отказали в удовлетворении иска, назвав ее «опытным инвестором», осведомленным о рисках на рынке ценных бумаг. Апелляционный суд не поддержал женщину, после чего госпожа Шкулева направилась в Верховный суд.

Там постановили, что независимо от опыта инвестора банк не имеет права распоряжаться спорными денежными средствами, а также не может в одностороннем порядке списать их. Суд также не признал деньги ошибочно зачисленными.