Посол Келин: Россия не представляет угрозы для Великобритании

Москва не представляет опасности для Лондона, убежден посол РФ в стране Андрей Келин. Даже если российские датчики и отслеживают британские подлодки, угрожающий фактор в этой деятельности преувеличен, уточнил дипломат.

«Я отрицаю существование угроз для Соединенного Королевства. Эта угроза была выдумана, абсолютно никакой угрозы со стороны России для Великобритании нет»,— подчеркнул господин Келин в интервью телеканалу «Би-би-си». При этом, когда журналист упомянул сообщения СМИ об отслеживании Россией британских подлодок, посол не стал опровергать их.

В качестве примера приведена статья The Sunday Times, где рассказывается, что Москва установила устройства для сбора данных о четырех британских подлодках Vanguard с ядерным оснащением.

«Я не собираюсь этого отрицать, но мне интересно, действительно ли мы заинтересованы в слежке за всеми британскими подлодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками... все эти угрозы чрезвычайно преувеличены»,— прокомментировал Андрей Келин.

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