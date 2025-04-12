Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бессмертие положили на ноты

Как работает искусственная имитация мозга

Американский композитор продолжает писать музыку после смерти. Его карьера продолжилась благодаря искусственному мозгу. В 2018 году группа австралийских ученых и художников предложила авангардному композитору Элвину Люсье принять участие в проекте «Возрождение». Он сдал кровь для эксперимента. Его лейкоциты были перепрограммированы в стволовые клетки. После ученые преобразовали их в церебральные органоиды — эти модели имитируют человеческий мозг. Элвин Люсье умер в декабре 2021-го, но сейчас его искусственный мозг в режиме реального времени способен генерировать акустические произведения. К чему приведет такое цифровое бессмертие? Разбиралась Анна Кулецкая.

Фото: Markus Schreiber / AP

Фото: Markus Schreiber / AP

В темной комнате художественной галереи Западной Австралии по стенам развешаны 20 латунных пластин, по которым бьют маленькие молоточки. Эта система пронзительно гудит, стучит и трещит. Элвин Люсье не случайно оказался дирижером этого оркестра. Еще в 1965 году авангардный композитор первый в мире использовал мозговые волны для создания музыки.

«Цифровому бессмертию» подбирают стандарт

Репортеры The Guardian обращают внимание, что в комнате, где проходит инсталляция, зрители скапливаются в основном возле постамента. На нем в чашке Петри покоится субстанция, похожая на двух маленьких медуз. Создатели проекта отмечают, что в первую очередь это искусство и лишь потом наука. Но искусственный мозг Люсье может не только посылать свои импульсы, но и реагировать на звуки окружающего мира.

Это создание вряд ли можно считать копией мозга композитора, говорит младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Татьяна Шнайдер: «Во всем мире огромное количество лабораторий, в России они тоже есть, которые выращивают органоиды головного мозга. На самом деле, когда у вас созревают нейроны в условиях in vitro, чашка Петри или еще где-то, так или иначе у них возникает спонтанная электрическая активность. Это вряд ли может воспроизводить ту же самую активность, которая была у взрослого человека.

Безусловно, все очень привлекательно с точки зрения какой-то идеи бессмертия, но это не совсем чистый эксперимент, а скорее красивый заголовок для того, чтобы привлекать инвесторов. Это все-таки не целый полноценный мозг».

Обитатели Кремниевой долины ежегодно тратят миллионы долларов на биохакинг и другие манипуляции, чтобы избежать старости и смерти. И к этому проекту наверняка проявят внимание инвесторы, уверен старший преподаватель кафедры кибернетики МИФИ, автор книги «Философия бессмертия» Роман Душкин. Но, возрождение, по его словам, гарантировать никто не сможет: «Чем человек знаменитей, чем у него больше денег, власти, влияния, тем больше он хочет все это продлевать неограниченно долго. Сильные мира сего будут в это инвестировать. Это хайповая тема уже много лет.

Как ИТ-компании работают над цифровой реинкарнацией человека

Ведутся исследования, каким образом использовать генеративные модели для того самого пресловутого цифрового бессмертия. Современные примеры, которые мы знаем как ChatGPT, можно, конечно же, доучить, и они будут симулировать то, как общался бы, разговаривал бы какой-то конкретный человек. Но она не будет им, то есть мы не возродим человека».

Искусственный интеллект не впервые пытаются применять для воскрешения человека и его творчества. Так, летом 2023 года нейросеть помогла дописать песню группе The Beatles, в ней звучит настоящий голос Джона Леннона. В 2017-м программисты «Яндекса» создали альбомы Model и «Нейронная оборона», тексты для них сгенерированы в стиле Курта Кобейна и Егора Летова. А в 2024 году в России был анонсирован выпуск сервиса для общения по телефону с усопшими, по тарифам 1 тыс. за полчаса. Окунуться в загробный мир на два часа, как сообщается, можно будет за 3,5 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

Новости компаний Все