Бессмертие положили на ноты

Американский композитор продолжает писать музыку после смерти. Его карьера продолжилась благодаря искусственному мозгу. В 2018 году группа австралийских ученых и художников предложила авангардному композитору Элвину Люсье принять участие в проекте «Возрождение». Он сдал кровь для эксперимента. Его лейкоциты были перепрограммированы в стволовые клетки. После ученые преобразовали их в церебральные органоиды — эти модели имитируют человеческий мозг. Элвин Люсье умер в декабре 2021-го, но сейчас его искусственный мозг в режиме реального времени способен генерировать акустические произведения. К чему приведет такое цифровое бессмертие? Разбиралась Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

В темной комнате художественной галереи Западной Австралии по стенам развешаны 20 латунных пластин, по которым бьют маленькие молоточки. Эта система пронзительно гудит, стучит и трещит. Элвин Люсье не случайно оказался дирижером этого оркестра. Еще в 1965 году авангардный композитор первый в мире использовал мозговые волны для создания музыки.

Репортеры The Guardian обращают внимание, что в комнате, где проходит инсталляция, зрители скапливаются в основном возле постамента. На нем в чашке Петри покоится субстанция, похожая на двух маленьких медуз. Создатели проекта отмечают, что в первую очередь это искусство и лишь потом наука. Но искусственный мозг Люсье может не только посылать свои импульсы, но и реагировать на звуки окружающего мира.

Это создание вряд ли можно считать копией мозга композитора, говорит младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Татьяна Шнайдер: «Во всем мире огромное количество лабораторий, в России они тоже есть, которые выращивают органоиды головного мозга. На самом деле, когда у вас созревают нейроны в условиях in vitro, чашка Петри или еще где-то, так или иначе у них возникает спонтанная электрическая активность. Это вряд ли может воспроизводить ту же самую активность, которая была у взрослого человека.

Безусловно, все очень привлекательно с точки зрения какой-то идеи бессмертия, но это не совсем чистый эксперимент, а скорее красивый заголовок для того, чтобы привлекать инвесторов. Это все-таки не целый полноценный мозг».

Обитатели Кремниевой долины ежегодно тратят миллионы долларов на биохакинг и другие манипуляции, чтобы избежать старости и смерти. И к этому проекту наверняка проявят внимание инвесторы, уверен старший преподаватель кафедры кибернетики МИФИ, автор книги «Философия бессмертия» Роман Душкин. Но, возрождение, по его словам, гарантировать никто не сможет: «Чем человек знаменитей, чем у него больше денег, власти, влияния, тем больше он хочет все это продлевать неограниченно долго. Сильные мира сего будут в это инвестировать. Это хайповая тема уже много лет.

Ведутся исследования, каким образом использовать генеративные модели для того самого пресловутого цифрового бессмертия. Современные примеры, которые мы знаем как ChatGPT, можно, конечно же, доучить, и они будут симулировать то, как общался бы, разговаривал бы какой-то конкретный человек. Но она не будет им, то есть мы не возродим человека».

Искусственный интеллект не впервые пытаются применять для воскрешения человека и его творчества. Так, летом 2023 года нейросеть помогла дописать песню группе The Beatles, в ней звучит настоящий голос Джона Леннона. В 2017-м программисты «Яндекса» создали альбомы Model и «Нейронная оборона», тексты для них сгенерированы в стиле Курта Кобейна и Егора Летова. А в 2024 году в России был анонсирован выпуск сервиса для общения по телефону с усопшими, по тарифам 1 тыс. за полчаса. Окунуться в загробный мир на два часа, как сообщается, можно будет за 3,5 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая