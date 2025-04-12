В Анапе ввели в эксплуатацию новый корпус отеля «Фиолето» на 400 номеров

На территории курорта «Мираклеон» в Анапе открылся новый корпус четырехзвездочного отеля «Фиолето». Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Новый корпус «Альфа» с концепцией «ультра все включено» включает 400 номеров разных категорий. Внутри находятся большой ресторан с шведским столом, узбекский ресторан, уличный снек-бар и круглосуточный SPA-центр с термальной зоной.

Проект реализован в рамках государственной программы поддержки инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составил свыше 2 млрд руб. «Фиолето» стал третьим объектом курорта «Мираклеон», который был реализован в рамках этой программы, наряду с пятизвездочными отелями FЮNF Luxury Resort SPA, Mvenpick Resort SPA и Город Mira Family Resort SPA. Общие инвестиции группы в развитие Анапы превышают 20 млрд руб.

Новый корпус «Альфа» обеспечит круглогодичную работу отеля «Фиолето».

Мария Удовик