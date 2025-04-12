Прибыль пермского актива американского холдинга перевалила за 1 млрд рублей

Пермское ООО «Фирма “Радиус-сервис”» (контрольный пакет долей принадлежит нефтесервисной компании SLB) раскрыло финансовые показатели за прошлый год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль организации увеличилась на 4,1% и составила 1 млрд руб. (в 2023-м — 996,8 млн руб.). Выручка компании выросла на 3%: с 4,4 млрд до 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Пермском крае Schlumberger (ныне SLB) с 2012 года владеет контрольным пакетом долей в ООО «Радиус-сервис». Компания создана в 1992 году выходцами из Пермского филиала НИИ буровой техники во главе с бывшим гендиректором Владимиром Андоскиным. Фирма проектирует, изготавливает и поставляет гидравлические забойные двигатели для бурения горизонтальных скважин, керноотборные снаряды, элементы бурильной колонны, стенды для испытаний забойных двигателей. Производит винтовые забойные двигатели, которые позволяют бурить горизонтальные и наклонные скважины.

В состав компании входят восемь сервисных компаний в России и странах ближнего зарубежья, которые занимаются ремонтом и прокатом винтовых забойных двигателей. В марте прошлого года владелец ООО «Радиус-сервис» заявил, что не планирует покидать российский рынок.