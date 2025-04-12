Символизм бабочек, витражи соборов и как отличить мужа от огненного змея

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о мифологических существах Нижегородской области, художнице Джорджии О’Кифф и символизме бабочек и рептилий в искусстве, состоятся концерты классической и киномузыки. Подробнее о наиболее заметных событиях культурной жизни — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке «Архитектура памяти»

Фото: Geometria Посетители на выставке «Архитектура памяти»

Фото: Geometria

11 апреля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» на площади Минина открылась передвижная выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено более 170 предметов из коллекции Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, Российского государственного архива кинофотодокументов и Российского национального музея музыки. Проект рассказывает, как развивалась архитектурная мысль с первых дней войны и в первые послевоенные годы, как восстанавливали разрушенные войной города и как в архитектурно-пластических формах увековечивалась память героев и жертв войны. Выставка будет работать до 1 июня

12 апреля в Пакгаузе на Стрелке состоится концерт «Витражи соборов». Пианист Сергей Каспров и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Федора Безносикова исполнят произведения романтика Фридерика Шопена, французского композитора XX века Оливье Мессиана и представителя итальянского симфонизма Отторино Респиги. Концерт начнется в 19:00, в продаже остались билеты за 1 и 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Пакгаузе

Фото: Geometria Концерт в Пакгаузе

Фото: Geometria

12 апреля в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» — литературно-музыкальный вечер космической фантастики. Радиопередача «Модель для сборки» подготовит аудиовизуальную постановку в сопровождении электронной музыки, тематических видео и мультимедиа. Текст прочитает актер и радиоведущий Владислав Копп. Начало в 21:00, билет стоит 2,1 тыс. руб.

13 апреля в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Барокко. Символизм бабочек и рептилий» из цикла «Животные в искусстве». Научный сотрудник НГХМ Маргарита Левашова расскажет, как художники Питер Пауль Рубенс, Франс Снейдерс и Отто Марсеус ван Схрик оживили свои произведения самых разных жанров, включив в них представителей фауны. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Глубокий космос Ханса Циммера»

Фото: оркестра Sonorus Концерт «Глубокий космос Ханса Циммера»

Фото: оркестра Sonorus

13 апреля в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова пройдет концерт московского оркестра Sonorus «Глубокий космос Ханса Циммера». Программа включает большую сюиту из главных музыкальных тем фильма «Интерстеллар», а также музыку из кинокартин «Дюна» и «Начало». Будет два концерта, в 16:30 и в 19:00. Билеты — от 1,4 до 3 тыс. руб.

13 апреля Театр на Счастливой покажет спектакль «Дикарь» по одноименной пьесе Алехандро Касона. Семья приглашает молодую учительницу в свое поместье, чтобы научить читать и писать мальчика. Когда воспитательница приезжает в дом, выясняется, что ее подопечный вовсе не ребенок, а взрослый мужчина, который вырос в горах и «совершенно ничего не знает». Просвещение «дикаря» невыгодно его кузену, он пытается присвоить наследство. Спектакль начнется в 18:00. Билеты стоят 800 и 950 руб.

13 апреля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице — просмотр и обсуждение фильма «ВМаяковский» (2018, режиссер Александр Шейн), приуроченное к 95-й годовщине смерти поэта. Картина рассказывает о Владимире Маяковском, его женщинах и друзьях через призму настоящего. В главных ролях Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов, отец и сын Ефремовы и другие актеры. Киноразбор начнется в 20:30, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Красная книга»

Фото: Нижегородский художественный музей Открытие выставки «Красная книга»

Фото: Нижегородский художественный музей

15 апреля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина состоится мастер-класс «Открытка с выставки». Сначала пройдет экскурсия-медиация в экспозиции «Красная книга», затем участники создадут небольшую картину в технике гравюры. Мероприятие начнется в 10:30, билет стоит 800 руб.

15 апреля в Доме купца Башкирова на Большой Печерской улице заведующая отделом научно-просветительской работы музея «Щелоковский хутор» Ольга Ляпаева прочитает лекцию о мифологических существах Нижегородской области. Этнограф расскажет о народных поверьях: как отличить мертвого мужа от огненного змея, куда летают колдуны по ночам, почему опасно благодарить за баню и когда запрещено ругать детей. Лекция начнется в 18:10, билет стоит 600 руб.

15 апреля в Арсенале в кремле культуролог Алексей Старков прочитает вторую лекцию из цикла «Почему были великие художницы?» о женщинах, изменивших глобальное искусство. Специалист расскажет об американской художнице Джорджии О’Кифф, в творчестве которой «личное» становилось бесконечным, а абстракция — живой и ощутимой. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка художницы Джорджии О’Кифф в Центре Помпиду

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Выставка художницы Джорджии О’Кифф в Центре Помпиду

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

17 апреля в Доме губернатора в кремле пройдет экскурсия «Персона, портрет, образ», охватывающая период с начала XVIII до начала XX столетия. Участникам расскажут об основных разновидностях портрета и их особенностях, влиянии выразительных средств на создание образа. Экскурсия начнется в 14:00. Обычный билет стоит 450 руб., льготный — 300 руб.

17 апреля в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади выступит музыкальный коллектив Sati Ethnica, созданный певицей Сати Казановой. Их произведения — медитативный симбиоз санскритских мантр, восточных напевов и электронной музыки. Коллектив представит свой новый альбом. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 2,4 до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Сати Казанова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Сати Казанова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

18 апреля в консерватории имени М.И. Глинки на улице Пискунова — концерт цикла «В-А-С-Н». Московский органист Алексей Шмитов исполнит произведения Шарля-Мари Видора и Иоганна Себастьяна Баха. Концерт начнется в 18:30, билеты стоят 1,2 и 1,4 тыс. руб.

18 апреля в Пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Шедевры киномузыки Андрея Петрова: от "Человека-амфибии" к "Жестокому романсу"». В исполнении Нижегородского русского народного оркестра под управлением дирижера Бориса Схиртладзе прозвучат фрагменты музыки из фильмов «Берегись автомобиля», «Белый Бим черное ухо», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман», «Я шагаю по Москве» и из других картин, вошедших в золотой фонд российского кинематографа. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 1,5 до 3 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation». До 13 апреля в Пакгаузе на Стрелке открыта выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато». До 20 апреля в «Рекорде» на улице Пискунова открыта выставка рязанского художника-графика Леонида Агальцова «Некому» и выставка Кристины Трубицыной «Цветочная феерия». До 20 апреля в «Терминале А» на Красной Слободе открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone», выставка Миши Никатина «Мимолетности» и выставка Оли Солодовой «Синкретик». До 27 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка Сью Пак «Поэзия пустынных пространств» и выставка к 88-летию со дня рождения фотохудожника Станислава Яворского «Две бесконечности». До 18 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка «Красная книга». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева