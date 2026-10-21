Союз продавцов маркетплейсов просит изменить закон о платформенной экономике

Сейчас цифровые платформы взымают с селлеров плату за размещение на своих витринах товаров предпринимателей, а также за логистические, рекламные услуги. Ассоциация предлагает разделить эти платежи и сделать их более прозрачными для селлеров. В письме содержится просьба обеспечить продавцам возможность самим выбирать способ доставки до покупателя, запретить пессимизацию выдачи в отношении продавцов, использующих модель FBS (продажа со склада продавца), и за отказ от обработки заказов в официальные выходные и нерабочие праздничные дни. СПМ также предлагает исключить практику принудительного включения товаров продавцов в маркетинговые акции платформы и зафиксировать исключительное право селлера на установление розничной цены. Среди предложений — запрет для маркетплейсов на размещение рекламных блоков прямых конкурентов продавцов и кнопок «Похожие товары» и «Найти дешевле» внутри уникальной карточки товара.