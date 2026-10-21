Союз продавцов маркетплейсов просит изменить закон о платформенной экономике
Президент Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрей Пасынков 16 октября направил в администрацию президента РФ, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и комитет Госдумы по экономполитике письмо с просьбой внести правки в закон о платформенной экономике для устранения дисбаланса в правоотношениях и пресечения недобросовестной конкуренции и защиты прав участников рынка e-commerce. С обращением ознакомился “Ъ”.
Сейчас цифровые платформы взымают с селлеров плату за размещение на своих витринах товаров предпринимателей, а также за логистические, рекламные услуги. Ассоциация предлагает разделить эти платежи и сделать их более прозрачными для селлеров. В письме содержится просьба обеспечить продавцам возможность самим выбирать способ доставки до покупателя, запретить пессимизацию выдачи в отношении продавцов, использующих модель FBS (продажа со склада продавца), и за отказ от обработки заказов в официальные выходные и нерабочие праздничные дни. СПМ также предлагает исключить практику принудительного включения товаров продавцов в маркетинговые акции платформы и зафиксировать исключительное право селлера на установление розничной цены. Среди предложений — запрет для маркетплейсов на размещение рекламных блоков прямых конкурентов продавцов и кнопок «Похожие товары» и «Найти дешевле» внутри уникальной карточки товара.
По мнению СПМ, сейчас крупные маркетплейсы вышли за рамки классической агентской модели и трансформировались в закрытые экосистемы. Используя доминирующее положение, платформы в одностороннем порядке навязывают селлерам и владельцам партнерских пунктов выдачи заказов кабальные условия, уточняют в ассоциации. Эта практика, по словам Андрея Пасынкова, приводит к сверхконцентрации маржи на стороне цифровой платформы при одновременном снижении рентабельности реального сектора производства и селлеров.