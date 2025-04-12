Сын бывшего вице-губернатора Прикамья стал основным владельцем местной клиники

Владельцем 99% долей пермского ООО «Правила Жизни» (управляет одноименной клиникой) стал Александр Буничев, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее основная часть ценных бумаг общества находились во владении ныне ликвидированного НАО ММЦ «Медиана». Оставшийся 1% долей компании принадлежат Екатерине Буничевой.

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что две компании, управляющие пермскими медцентрами, НАО ММЦ «Медиана» и ООО «Правила жизни», реорганизуют в одно общество. Последнее стало основным действующим обществом. По данным официального сайта семейной клиники «Правила жизни», учреждение располагает универсальными медицинскими услугами, предоставляет консультации специалистов разных направлений.

ООО «Правила жизни» было зарегистрировано в 2019 году. Ведет деятельность в качестве больничной организации. Гендиректор компании — Александр Буничев. Бенефициар компании — бывший первый вице-губернатор Пермской области и топ-менеджер пермского ЛУКОЙЛа Геннадий Буничев.