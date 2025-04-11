Новак поручил Минстрою проанализировать ситуацию в отрасли

Вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать текущую ситуацию в строительной отрасли. Также Минстрою необходимо изучить сферу спроса и предложения стройматериалов до 2028 года включительно. Минфину и Минэкономразвития господин Новак поручил подготовить доклад о нынешнем положении российской экономики и актуальных рисках во втором–четвертом кварталах 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К Минсельхозу вице-премьер обратился с требованием доложить о ходе посевной кампании и других вопросах развития отрасли. Александр Новак раздал соответствующие поручения в ходе сегодняшнего заседания.

«Рост российской экономики продолжается на уровне около 3% с учетом календарного фактора февраля. Практически все сектора экономики растут на уровне или даже выше темпов января»,— уточняется в Telegram-канале правительства.

В частности, строительный сектор поднялся до 11,9% в годовом выражении после январских 7,4%. Рост сферы общественного питания в январе–феврале 2025 года сохранился на уровне 2024-го (+9% год к году).

Кроме того, на высокие темпы роста отдельных секторов повлияли низкая безработица (2,4%) и рост зарплат. В январе он составил 17,1% в номинальном и 6,5% в реальном выражении.