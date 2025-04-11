«Я требую справедливости»

Второй Западный окружной военный суд оставил генерал-майора Ивана Попова под стражей, отклонив его апелляционную жалобу на перевод в СИЗО из-под домашнего ареста. Таким образом, апелляционная инстанция не стала менять меру пресечения господину Попову в преддверии вынесения ему приговора по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На заседании 11 апреля Иван Попов выступал в режиме видеоконференции. Напомним, что под стражу его взяли 28 февраля по ходатайству представителя военной прокуратуры. Вынося решение, Тамбовский гарнизонный военный суд сослался на то, что, находясь под домашним арестом, подсудимый в нарушение установленных ограничений общался с военкорами, а 30 января 2025 года отметил свое пятидесятилетие с друзьями, которые проходили свидетелями по его уголовному делу. На следующий день он отказался пройти медицинское освидетельствование, после того как был остановлен сотрудниками ДПС.

Также ему вменялось в вину общение со вторым подсудимым Сергеем Моисеевым на площадке возле суда в перерыве между заседаниями, когда оба выходили покурить.

Для этого в суде были просмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения, что защита посчитала нарушением УПК.

Доказывая несостоятельность выводов суда, адвокаты Сергей Буйновский и Виктор Дугин отмечали, что общение их подзащитного с военкорами ничем не подтверждено. Они готовили публикации по делу генерала как до его ареста, так и после.

Не увидели ничего криминального защитники и во встрече генерал-майора со свидетелями в день его пятидесятилетия. По их словам, к тому времени обвинение завершило представление своих доказательств, а свидетели, с которыми встретился господин Попов, выступали со стороны защиты. Оказывать ему давление на них было незачем.

Остановку машины генерала на посту ДПС адвокаты назвали провокацией, отметив, что его действия контролировались сотрудниками ФСИН, а они не имели к подсудимому претензий.

В перекуре подсудимых, полагают защитники генерала, также не было ничего незаконного, так как прокуратура не предоставила аудиозапись обратного. К тому же адвокатам показалось странным, что санкция за нарушение условий домашнего ареста последовала лишь для генерала, а про его собеседника Моисеева все забыли.

Сам генерал-майор заявил в суде, что практически весь тот день, когда его остановили сотрудники ДПС, он провел в суде и «никто не усомнился в моей адекватности, а вечером судья разрешил мне вернуться на машине в Москву».

«Как генерал заявляю, что не оказывал никакого давления на Моисеева,— отметил Иван Попов.— Мои адвокаты еще в июле 2024 года объяснили мне, что это будет нарушением закона, и я принял их слова всерьез».

В завершение генерал отметил, что после битвы в Запорожье он не боится смерти. «Мне не страшно умирать ни тогда, ни сейчас,— подчеркнул господин Попов.— Однако я требую справедливости. Я уволен из армии, и у моей семьи нет другого источника дохода. Прокурор предъявлял мне претензии по поводу нарушений условий домашнего ареста, но это могли делать только сотрудники ФСИН, у которых ко мне нет никаких вопросов».

Суд апелляционной инстанции оставил решение о содержании Ивана Попова в СИЗО в силе. Его адвокаты пока не определились, будут ли они его обжаловать. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) прокуратура требует приговорить Ивана Попова к шестилетнему сроку и лишить его генеральского звания. Для господина Моисеева обвинение запросило на полгода меньше. Сам генерал хочет вернуться на СВО — Минобороны уже прислало в суд соответствующее ходатайство.

Алексей Соковнин