В Петербурге за месяц резко вырос спрос на страховщиков и медиков

В Петербурге зафиксировали рост спроса на врачей, преподавателей и страховщиков. Об этом сообщили в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru.

Так, за последние 30 дней городские компании искали свыше 136 тыс. новых сотрудников. Сильнее всего за месяц спрос вырос на специалистов по страхованию — 43%. Также в лидеры по этому параметру выбились сфера медицины и фармацевтики (+20%), а также сфера образования и репетиторства (+11%).

«Также весна принесла рост потребности в кадрах и в петербургском общепите, а также в сфере туризма и гостиниц (+3% новых вакансий)»,— сообщили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург не попал в десятку регионов с самыми высокими зарплатами врачей.

Дарья Астанина