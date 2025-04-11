На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута
Днем 11 апреля на трех участках побережья Анапы волонтеры выявили новые выбросы мазута. Как сообщает оперштаб Кубани, загрязнения нефтепродуктами обнаружены на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская, у пляжа «Витязь», а также в районе устья реки Можепсин.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
Специалисты контролируют 265 км побережья Краснодарского края на предмет появления новых выбросов. Сейчас собрано почти 148 тыс. т загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе под наблюдением находится около 750 км береговой линии.
Водолазные группы МЧС извлекли со дна прибрежной зоны Анапы и Темрюкского района почти 100 т мазута. К работам также привлечены специалисты Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы.
Спасатели уже исследовали более 3,87 млн кв. м дна акватории Черного моря. Дополнительно с помощью трех эжекторных установок со дна поднято более 6 т нефтепродуктов.
Загрязнение побережья Кубани мазутом произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс нефтепродуктов на прибрежную полосу изначально зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.