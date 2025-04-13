Панель без дискуссий

Крупный пермский застройщик — АО «ПЗСП» — продает два нереализованных актива. Один из них — промышленный участок в Балатово, где девелопер планировал возвести около 40 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Второй — территория под ИЖС в Добрянском округе. Реализация проекта коттеджного поселка на 500 домов была остановлена еще в 2015 году. В компании пояснили, что продажа промзоны связана с недостаточной эффективностью использования там индустриальной технологии предприятия. При этом для реализации проекта ИЖС планируется подыскать менее крупную территорию. Эксперты полагают, что оба актива потребуют от будущего владельца крупных финансовых затрат из-за ряда особенностей участков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский застройщик ПЗСП ищет инвесторов для двух ранее выкупленных под застройку территорий. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, на продажу выставлен земельный участок площадью 1,3 га, находящийся под производственной базой по ул. Норильской, 6, в Индустриальном районе. Согласно документации, для локации уже разработан мастер-план по развитию. Стоимость реализации квартир застройщик оценил в 140 тыс. руб. за 1 кв. м. На соответствующей территории ПЗСП ранее планировал возвести около 40 тыс. кв. м жилья. Так, оценочная стоимость актива может составить более 5,6 млрд руб.

О планах строительства ПЗСП жилых домов в Балатово стало известно осенью 2024 года. Тогда застройщик выкупил имущество промбазы на ул. Норильской, 6, занимающей территорию площадью 1,3 га. Под контроль строительной компании перешла организация ООО «Интер-Актив», которую ранее контролировали физлица, близкие к бывшим топ-менеджерам пермского ЛУКОЙЛа: Вера Сухарева (бывшая супруга экс-руководителя «ЛУКОЙЛ-ПНОС» Вениамина Сухарева) и Наталья Бельтюкова (супруга бывшего замгендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» Всеволода Бельтюкова). Площадку планировалось развивать в рамках КРТ. База на ул. Норильской находится в окружении других производственных объектов, которые тоже войдут в зону КРТ, но ПЗСП планировал развивать только приобретенную территорию. Ранее девелопер уже застраивал промышленные зоны — участки бывшего завода СОЖ в Свердловском районе. Кроме этого, в июле прошлого года ПЗСП также одобрили начало строительства первого этапа жилого комплекса на месте бывшего муниципального автопарка в Кировском районе (ЖК «Мастер-квартал»).

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе ПЗСП, продажа объекта связана с неоптимальным использованием при индустриальной технологии застройки. «В монолите строить нет желания, так как нужно загружать завод работой»,— подчеркнули в компании. На сегодня основными видами деятельности предприятия являются жилищное строительство, производство материалов для высотного и малоэтажного строительства. ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона.

Еще один участок, который планирует продать ПЗСП, находится в 37 км от Перми, в деревне Залесной Добрянского округа. Площадка 765,3 тыс. кв. м располагается вдоль автодороги Пермь — Березники и предназначена для индивидуального жилищного строительства. Согласно документации, для земельного участка уже утвержден проект планировки и межевания, разработана общая концепция застройки. Кроме этого, выделены очереди строительства и пусковые комплексы, подготовлен проект вертикальной планировки, разработаны поперечные профили улиц и дорог. Для реализации проекта уже рассчитаны технико-экономические показатели, зафиксированы места планируемого размещения объектов капитального строительства. Также получена лицензия на пользование недрами для обеспечения водоснабжения будущей застройки. Предполагаемая посадка жилья — 68 тыс. кв. м.

В ПЗСП отметили, что для строительства коттеджного поселка планируется приобрести менее крупный участок в черте города. Точную стоимость территории в компании не озвучили.

Об отказе планов жилищной застройки ПЗСП в Добрянском округе стало известно еще в 2015 году. Тогда решение объяснили тем, что девелопер сосредоточен на освоении площадок многоквартирной застройки, в то время как «в направлении “малоэтажки” не столь эффективен». До этого ПЗСП планировал возвести там примерно 500 индивидуальных домов и таунхаусы. Общая площадь домов ориентировочно должна была составить 80 тыс. кв. м, площадь каждого объекта — от 100 кв. м. Застройщик успел провести работу по подготовке участка под строительство, зарезервировать участки под детские сады, школы и ТРК.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает, что оба актива, вероятно, потребуют от нового собственника крупных финансовых и ресурсных затрат. Редевелопмент промышленных зон, проводимый в формате КРТ, не только накладывает на застройщика обязанности по возведению социальной инфраструктуры, но и создает трудности по части переустройства инженерных сетей. «Несмотря на наличие водоснабжения и электричества на участке, тех мощностей может быть недостаточно для жилого массива. Поэтому, вероятно, создание коммуникаций потребует в данном случае немалых вложений»,— подчеркнул эксперт.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный также обратил внимание, что реализация проекта в Балатово может потребовать от нового владельца крупных инвестиций в социальную инфраструктуру. «Сам же участок имеет относительно небольшую площадь. Поэтому для девелопера это может стать невыгодной площадкой»,— полагает господин Бесфамильный. Эксперт уверен, что спрос на оба актива будет зависеть преимущественно от их назначенной стоимости. При этом, вероятно, покупателя для территории ИЖС в Добрянском округе будет найти гораздо труднее.

Участок ИЖС в деревне Залесной Владимир Занин назвал «сложным для реализации активом». По его мнению, учитывая изменения законодательства по части внедрения эскроу-счетов, банковских нововведений и невысокую рентабельность, могут возникнуть трудности с поиском потенциального инвестора. Господин Занин добавил также, что на конечную стоимость активов повлияет наличие разработанных проектов планировки.

Анастасия Леонтьева