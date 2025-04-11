После вылета хоккейного клуба «Торпедо» из регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда осталась без главного тренера и генерального менеджера. Контракты с Игорем Ларионовым и Вадимом Аверкиным были расторгнуты. Нового наставника начнут искать после назначения нового генерального менеджера, затем возможны изменения в тренерском штабе. О ситуации в клубе и ответственности перед командой и болельщиками на пресс-конференции высказался генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор нижегородского ХК "Торпедо" Александр Харламов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор нижегородского ХК "Торпедо" Александр Харламов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Хочу, чтобы меня услышали и поняли: в клубе сложилась ситуация, когда из менеджеров остался я один. Нет ни тренера, ни генерального менеджера. В лице генерального директора я не сбрасываю с себя ответственности за результат и все происходящее. Люди так устроены: кто-то похвалит, а кто-то поругает.

Я ко всему готов. Если в мою сторону полетят стрелы, я хочу, чтобы люди поняли: конечно, я переживаю. Но не за себя.

Если в моих услугах, скажем так, не будут нуждаться, тогда я не буду отсиживаться за чьими-то спинами. Ситуация неприятная и некрасивая. Я работал над приглашением и главного тренера, и генерального менеджера. Теперь их нет, а я…

Но хоккей будет развиваться и дальше. Все это было сказано от души.

Записал Владимир Зубарев