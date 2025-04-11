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Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Большую хоральную синагогу

Днем 11 апреля специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Большую хоральную синагогу на Лермонтовском проспекте, сообщает «Фонтанка». В связи с визитом высокопоставленного чиновника религиозное учреждение закрыли на два часа.

Фото: Citywalls / Didi

Фото: Citywalls / Didi

Петербургскую синагогу американские политики посещают не впервые. В 2002 году во время визита в Петербург там побывал экс-президент США Джордж Буш, чтобы убедиться в том, что в России есть свобода вероисповедания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Уиткофф приземлился в Пулково сегодлня утром. Следом он направился в гостиницу «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Предположительно, следом спецпосланник американского президента встретится с российским лидером Владимиром Путиным, который находится в Петербурге с рабочим визитом.

Андрей Маркелов

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