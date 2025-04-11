Flightradar24: Самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа сел в Петербурге

Американский самолет, на борту которого, по предварительной информации, находился спецпосланник президента США Стив Уиткофф, совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Как показывает сервис, бизнесджет Gulfstream G650ER, вылетевший из Флориды, приземлился в Петербурге. Немногим ранее стало известно, что Стив Уиткофф прилетит в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Господин Уиткофф дважды посещал Россию с рабочим визитом. В последний раз он был в Москве 13 марта.

Дарья Астанина