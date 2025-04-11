Срок за плен

Как стало известно “Ъ”, прокуратура запросила 16-летний срок российскому военнослужащему Роману Иванишину, обвиняемому в добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины (ВСУ). Защита подсудимого настаивала на оправдании военного, а в случае обвинительного приговора просила учесть его участие в боевых действиях и проблемы со здоровьем, возникшие в результате нахождения как в украинском плену, так и в российских СИЗО.

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Фото: кадр видео @radistvsy Роман Иванишин

Фото: кадр видео @radistvsy

В Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшего военнослужащего 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Романа Иванишина. По результатам судебного следствия, уложившегося в полтора десятка заседаний, гособвинение потребовало признать его виновным в инкриминируемых преступлениях и путем частичного сложения наказаний по вменяемым в вину статьям УК назначить фигуранту 16 лет колонии строгого режима.

Военными следственными органами Следственного комитета РФ Роман Иванишин обвиняется в добровольной сдаче в плен, в покушении на аналогичное преступление (ст. 352.1, ч. 1 ст. 30 УК РФ), а также в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ).

О фигуранте известно, что он работал горным мастером на Сахалине, а в армии оказался по мобилизации. После недолгой подготовки его подразделение отправили в Донецкую народную республику.

На видеозаписи, опубликованной в интернете, Роман Иванишин рассказал, что попал в плен ВСУ 10 июня 2023 года в районе села Степное Волновахского района ДНР, выступил против СВО, призвав других российских военнослужащих к побегу из своих частей.

В начале января 2024 года в составе группы из 248 российских военных Романа Иванишина обменяли на пленных украинцев. После возвращения на родину он оказался под следствием.

Разбирательство было проведено оперативно, однако рассматривать дело военный суд в Южно-Сахалинске сначала отказался, отправив его в Москву. Оттуда материалы вернулись на Дальний Восток и 17 марта бывший пленник предстал перед правосудием.

Сам он вину не признавал, а защита утверждала, что инкриминируемые военному преступления не доказаны. Ожидается, что приговор будет вынесен уже на следующей неделе.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Николай Сергеев