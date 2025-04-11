Чиновникам Сургута запретили ставить лайки к порно и показывать предметы роскоши

Мэр Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) Максим Слепов подписал постановление об утверждении кодекса этики и служебного поведения для работников органов местного самоуправления, следует из документа городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В разделе с рекомендательными этическими правилами внеслужебного поведения чиновников призывают, в частности, не употреблять жаргонные слова и не материться при переписке, не публиковать критику в адрес других государств от других пользователей. Также их просят не ставить лайки на фото и видео с порнографией, а также не выкладывать съемку из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши.

Нарушение положений кодекса будет квалифицироваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим своих обязанностей — в этом случае поведение нарушителя будет обсуждаться на заседании комиссии по соблюдению требований. При этом факт соблюдения кодекса будет учитываться при проведении аттестаций, выдвижении на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Ирина Пичурина