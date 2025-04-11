ХК СКА расторг контракт с Александром Никишиным

Петербургский хоккейный клуб СКА по обоюдному согласию расторг контракт с защитником Александром Никишиным, сообщает пресс-служба команды. Хоккеист перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз».

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«Саша — лидер среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам. Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА»,— заявили в петербургском клубе.

Сообщается, что права на Никишина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут закреплены за СКА.

Александру Никишину 23 года. Он представляет СКА с сезона-2022/23, ранее выступал за московский «Спартак». В текущем сезоне набрал 49 очков (19 голов + 30 передач) за 65 матчей регулярного чемпионата и play-off. Всего за карьеру в КХЛ сыграл в 323 встречах и записал в свой актив 192 очка (62+130). В составе сборной России Никишин стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2:4. Петербургский клуб впервые с 2010 года не вышел в четвертьфинал play-off КХЛ.

Ранее СКА расторг контракты с нападающими Евгением Кузнецовым, Арсением Грицюком и Иваном Демидовым. Последний подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» и уже прибыл в Канаду.

Таисия Орлова