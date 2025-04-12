Перед праздником Входа Господня в Иерусалим, именуемым на Руси Вербным воскресеньем, Церковь торжественно отмечает Воскрешение праведного Лазаря. Согласно Евангелию, это последнее великое чудо, совершенное Христом в Его земной жизни. Лазареву субботу иногда называют малой Пасхой, так как она символизирует всеобщее воскресение человечества. Как Иисус Христос воскресил Лазаря через четыре дня после его погребения, так и каждый из нас будет воскрешен после смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Евангелист Иоанн подробно описывает это событие. Весть о болезни, а затем смерти Лазаря настигла Христа, когда Он был со Своими учениками далеко от Вифании (предместья Иерусалима), где жил Лазарь со своими сестрами Марфой и Марией. Узнав об этом, Он сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин. 11:4). Ученики, опасаясь за жизнь Христа, отговаривали Его возвращаться в Иудею. Но Христос был непреклонен, потому что «любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (Ин. 11:5).

Лазаря называют другом Божиим. Христос, придя к пещере, где был погребен Его друг, скорбел с глазами, полными слез, как истинный Человек, но, как истинный Бог, Он сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет…» (Ин. 11:25). Затем Христос «воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон» (Ин. 11:43). И вот, смердящий запахом тления, обвитый погребальными пеленами, на глазах у учеников Христа и множества очевидцев Лазарь выходит из пещеры. Весть об этом мгновенно разносится по всей стране. Народ ликует, а религиозные вожди еще больше укрепляются в мысли о необходимости скорейшей расправы над Христом.

Самому Иисусу Христу вскоре предстояло пройти через предательство, поругание и распятие, чтобы победить смерть и утвердить веру в Свое Воскресение. Поэтому Воскрешение Лазаря предвосхищает Воскресение Христа, даруя ученикам уверенность в будущей встрече с Воскресшим Господом.

Согласно церковному преданию, Лазарь после воскрешения прожил еще 30 лет и стал епископом на острове Кипр.

Особое значение Лазарева суббота имеет для понимания смысла Великого поста. Этим днем завершается Святая Четыредесятница — время нашей личной аскезы (от греч. ἀσκέω — «упражнение через воздержание»), когда мы сосредоточены на внутреннем делании, очищении души от скверны и совершенствовании в любви. После Вербного воскресенья наступает Страстная седмица, когда вспоминаются последние дни земной жизни Спасителя. Во время богослужений Страстной седмицы мы шаг за шагом идем за Христом, приближаясь к Голгофе. Поэтому Лазарева суббота — это рубеж, за которым открывается таинственное осмысление духовного опыта, описанного апостолом Павлом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

Совсем немного времени осталось до празднования Пасхи. Будем усердно молиться и готовиться к встрече с Воскресшим Христом!

Радуйтесь, дорогие мои, с нами Бог!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Воскрешения праведного Лазаря!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн