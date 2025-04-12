Праздник свободы

Дорогие друзья!

Примите мои сердечные поздравления со светлым весенним праздником Песах!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Этот древний иудейский праздник имеет глубокий смысл, олицетворяет свободу и нравственное обновление. В светлые дни Песаха укрепляется связь поколений, далекого прошлого и современности. Этот праздник символизирует духовное и физическое освобождение, торжество веры и справедливости.

В эти дни в нелегких для нашего народа условиях как никогда важно проявить единство и сплочение и, читая пасхальную Агаду, помнить, что полный Исход евреев из Египта еще не произошел!

Вс-вышний посылает нам испытания для духовного роста и дальнейшего служения ему и своему народу. И только наше полное единение с Б-жьей помощью приблизит день нашего окончательного избавления от рабства! А мы продолжим наш славный путь, соблюдая традиции предков, с верой в то, что будущие поколения пронесут сквозь века чувство национальной гордости и достоинства!

Желаю вам счастливого и кошерного Песаха, здоровья, мира, согласия и процветания каждой семье!

В будущем году в Иерусалиме!

Главный раввин России Адольф Шаевич