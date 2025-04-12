Праздник свободы
К читателям газеты «Коммерсантъ»
Дорогие друзья!
Примите мои сердечные поздравления со светлым весенним праздником Песах!
Главный раввин России Адольф Шаевич
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Этот древний иудейский праздник имеет глубокий смысл, олицетворяет свободу и нравственное обновление. В светлые дни Песаха укрепляется связь поколений, далекого прошлого и современности. Этот праздник символизирует духовное и физическое освобождение, торжество веры и справедливости.
В эти дни в нелегких для нашего народа условиях как никогда важно проявить единство и сплочение и, читая пасхальную Агаду, помнить, что полный Исход евреев из Египта еще не произошел!
Вс-вышний посылает нам испытания для духовного роста и дальнейшего служения ему и своему народу. И только наше полное единение с Б-жьей помощью приблизит день нашего окончательного избавления от рабства! А мы продолжим наш славный путь, соблюдая традиции предков, с верой в то, что будущие поколения пронесут сквозь века чувство национальной гордости и достоинства!
Желаю вам счастливого и кошерного Песаха, здоровья, мира, согласия и процветания каждой семье!
В будущем году в Иерусалиме!