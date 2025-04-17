«Нет таких сегментов промышленности, где бы наша продукция не была востребована»

Разработки радиоэлектронной отрасли давно являются залогом эффективного развития всех других секторов российской экономики. О том, почему важна кооперация в этой области, на каком этапе находится процесс импортозамещения и как можно преодолеть сложившийся в России кадровый дефицит, BG рассказал генеральный директор холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Генеральный директор холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Как происходило становление радиоэлектронной отрасли в России?

— Развитие сектора радиоэлектроники, которую можно назвать сердцем всех других отраслей, является стратегической задачей для любого государства. В России этот процесс можно условно разделить на несколько этапов, первый из которых пришелся на времена СССР и до его распада в 1991 году. На тот момент в стране были выстроены эффективные кооперационные цепочки между предприятиями, взаимодействие с академической и вузовской наукой. Радиоэлектронная отрасль занимала лидирующие позиции в мире по производству военной и гражданской продукции наряду с США, странами Европы и Японии.

Но после 1991 года все резко изменилось. Тогда за короткий период была полностью разрушена производственная кооперация, которая годами выстраивались между союзными республиками. А пришедшие к власти либеральные реформаторы решили, что беспрепятственный доступ на внутренний рынок для иностранных компаний и якобы добросовестная конкуренция дадут новый импульс развитию радиоэлектронной отрасли. Но в реальности это привело к остановке многих предприятий, стагнации в науке, а в результате надломило экономику. Людям перестала выплачиваться заработная плата, начался отток специалистов на Запад, мы стремительно сдали позиции по всем направлениям и в собственном развитии радиоэлектроники были отброшены на годы назад.

Госкорпорация «Ростех» Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «Росэл», КамАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн руб.

Так, в гражданской авиации отечественные самолеты заменили на Boeing и Airbus, в космической сфере полезную нагрузку для наших спутников стала поставлять компания Thales Group, а программные продукты быстро заменили математикой компании Microsoft.

Третий этап становления этого сектора стартовал в начале 2000-х годов с постепенного восстановления компетенций в разработке и производстве. К концу этого периода появилось понимание, что российским предприятиям придется завоевывать обратно собственный рынок за счет передовой продукции, разработка и продвижение которой невозможны без господдержки. Поэтому в 2015 году заработала программа импортозамещения, на ее реализацию были выделены целевые средства, что создало новые стимулы и повысило эффективность уже существовавших стратегий.

— Что изменилось в секторе с тех пор?

— На сегодня мы провели масштабное техническое перевооружение активов радиоэлектронной промышленности. Наши предприятия находятся на совершенно другом качественном уровне с точки зрения оснащения современным оборудованием. Мы существенно расширили ассортимент выпускаемой продукции, в разы увеличили количество типов отечественных элементов компонентной базы, практически по всем сегментам с критической информационной инфраструктурой перешли на отечественные софты, и наиболее важные приборные ниши занимают отечественные решения.

— Активизировали ли санкции дальнейшие разработки?

— Действительно, введенные западными странами меры, которые были призваны остановить отечественную промышленность, нас простимулировали и заставили двигаться быстрее. И, несмотря на пессимистические прогнозы, объемы производства у нас выросли в разы, а количество успешно завершенных разработок измеряется тысячами. И это вызывает гордость за российского производителя. Мы во все времена умели очень быстро собраться перед лицом национальной угрозы и правильно дать отпор. У нас и сейчас это получилось.

— «Росэл» является крупнейшим холдингом «Ростеха» и объединяет важнейшие предприятия радиоэлектронной промышленности страны. Какие основные задачи стоят сегодня перед вами?

— Такие же, как и перед всей российской промышленностью: бесперебойные и своевременные поставки вооружения, военной и специальной техники для проведения специальной военной операции.

Другими важнейшими направлениями являются диверсификация производства, дальнейшее развитие гражданских цепочек кооперации, создание конкурентоспособной отечественной продукции.

Все это было бы невозможно без решения задач по достижению технологической устойчивости и независимости.

— Какую синергию компании получили в результате объединения в холдинг? Зачем это было нужно?

— К сожалению, не все виды производства радиоэлектронной продукции являются прибыльными. И для того чтобы сделать его рентабельным, не теряя технологического лидерства, международные компании на глобальном рынке десятилетиями создавали специализированные хабы. Например, крупнейший производитель микросхем в мире TSMC на Тайване построен таким образом. Это огромная фабрика, производство которой привязано к инфраструктуре многих технологических переделов, что позволяет компенсировать затраты на производство интегральных микросхем за счет объемов и других синергетических эффектов. Таким образом формируются доходность и возможность реинвестирования в свое развитие. Россия тоже должна идти по пути унификации и укрупнений. У нас есть много сфер, где это применимо. Правда, это не должно касаться дизайн-центров как бизнес-единиц, которые, имея единый центр производственных компетенций, должны на конкурентной основе выводить на рынок лучшие продукты.

Наверное, одним из примеров является как раз создание нашего холдинга, который построен по схожим принципам. Так, у нас есть предприятия, которые занимаются электронной компонентной базой и конструкционными вспомогательными материалами, есть предприятия, которые ведут следующие переделы,— это модули, блоки, приборостроители, системщики. При этом наша продукция есть на земле, в воздухе, в воде, в космосе, и это нам дает возможность унифицировать различные технологические решения, тем самым удешевляя себестоимость.

— Как сейчас выглядит структура холдинга?

— АО ОПК (холдинг работает под брендом «Росэл».— “Ъ”), которое является управляющей компанией холдинга, было создано на базе радиоэлектронного комплекса Госкорпорации «Ростех» по решению ее гендиректора Сергея Чемезова в 2014 году. Новая компания объединила 128 радиоэлектронных предприятий в шесть субхолдингов, распределив их по научно-технологическим и производственным компетенциям.

Такой подход позволил на первом этапе в кратчайшие сроки построить кооперационные связи между предприятиями холдинга, обеспечить тенденции к унификации разработок, исключить их дублирование, эффективнее осуществлять импортозамещение, оптимизировать расходы на техперевооружение и логистику, а также создать страховые запасы.

На втором этапе мы актуализировали стратегию научно-технического развития и установили в соответствии с мировыми аналогами технологические требования, которых мы планируем достигнуть к 2035 году по 24 научно-технологическим направлениям. Производной от утвержденной стратегии стала инвестиционная программа, построенная по критериям стандартных бизнес-моделей.

На третьем этапе, к которому мы только перешли, планируется расширить технологические компетенции по оптикоэлектронике и радиолокации, спутниковой связи, твердотельных СВЧ и др., а также создать дополнительные инструменты управления продажами. Речь идет о едином операторе по продажам продукции гражданского назначения (см. стр. 4), а также управлению основными производственными процессами.

Холдинг «Росэлектроника» Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике и объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования. Управляющей компанией выступает АО «Объединенная приборостроительная корпорация». АО «Росэлектроника» было основано в 1997 году. В 2008 году в соответствии с постановлением правительства начался процесс передачи 100% акций компании Госкорпорации «Ростех», который завершился в 2009 году. В 2017 году состоялось объединение холдинга «Росэлектроника» и Объединенной приборостроительной корпорации, в которую входили такие крупные предприятия, как АО «Системы управления», а также концерны «Вега» и «Созвездие». В 2021 году процесс объединения радиоэлектронных активов «Ростеха» под единым управлением был завершен. В состав нового холдинга вошли также концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации — интегратор комплексных ИТ-решений Госкорпорации.

— Насколько входящие в холдинг предприятия экономически успешны? Есть ли нацеленность на доходы или главное — решение государственных задач?

— Успешность предприятий оборонно-промышленного комплекса определяется не столько доходностью, сколько технологической устойчивостью и обеспечением обороноспособности страны.

Вместе с тем правильно выстроенная экономика является в конечном счете определяющей для эффективного функционирования предприятия, сохранения и приумножения компетенций, а доходы — возможностью реинвестирования в развитие и рыночную мотивацию персонала.

— Какие ключевые проекты в области радиоэлектроники уже реализованы? Что планируется на 2025 год?

— Контрактная база «Росэла» насчитывает десятки тысяч соглашений, а разнообразие научных компетенций формирует ежегодно сотни повесток, трансформирующихся в проекты. Но в целом проектную деятельность компании можно разделить на несколько групп.

Во-первых, благодаря активной позиции Минпромторга и лично первого вице-премьера Дениса Мантурова мы создали уникальную стендово-лабораторную базу и производственный комплекс, которые позволяют как решать задачи серийного производства стратегической продукции, так и осуществлять научно-техническое развитие.

Второе направление — импортозамещение. Задача носит динамический характер. Ежегодно мы прирастаем тысячами типов отечественных электронных компонентов и комплектующими более высоких переделов.

Конечно, есть и более масштабные проекты: программно-конфигурируемое радио и спутниковая связь, программные платформы с элементами искусственного интеллекта, АФАР, средства радиоэлектронной борьбы, оптико-электронные системы и многое другое.

— А машиностроение успевает с внедрением новых разработок?

— Нет смысла отрицать, что проблемы в электронном машиностроении пока остаются, но они постепенно решаются за счет технического перевооружения и фактически ежегодного появления новых видов высокотехнологичного оборудования, связанного с кристальным производством, вычислительной техникой и т. д.

— Обеспечена ли отрасль необходимым сырьем и компонентами?

— В радиоэлектронной отрасли есть потребность в самых разных конструкционных и вспомогательных материалах: от редкоземельных металлов до промышленных газов. И в различных сегментах эти проблемы решаются по-разному, но во всем, что касается серийного производства, у нас есть научные школы, благодаря которым мы самодостаточны по основным типам материалов. Постоянная разработка новых видов материалов является неотъемлемой частью нашего развития.

— Кто является основным потребителем вашей продукции?

— На этот вопрос отвечу так: нет таких сегментов промышленности, где бы наша продукция не была востребована.

— Растет ли конкуренция с поставщиками из других стран, прежде всего из Китая и Индии?

— Электронная отрасль — один из самых сложных сегментов рынка, в том числе с точки зрения конкуренции. Но тут нужно пояснить, как она видится с позиции отрасли: мы твердо уверены, что в сегменте высоких технологий нет и не может быть никакой честной конкуренции. Можно смело говорить, что современная электроника — это оружие.

И иметь технологическую устойчивость в радиоэлектронной отрасли — значит сохранять требуемый баланс и обеспечивать национальную безопасность.

Вот почему мы последовательно выступаем за различные меры господдержки отрасли на всех уровнях. Только так можно сохранить компетенции и обеспечить рост промышленного производства.

С Китаем, Индией и другими дружественно настроенными партнерами Россия расширяет технологическое сотрудничество, но, так же, как и они, мы всегда будем ориентироваться на интересы своей страны.

— Как вы видите дальнейшее развитие радиоэлектроники в России в целом? Какие направления должны стать основными?

— Нужно двигаться по всем направлениям, потому что любая радиоэлектронная продукция имеет свою нишу добавленной стоимости, но с полным осознанием технологических приоритетов на десятилетия вперед.

— Какие разработки в ближайшие годы, на ваш взгляд, станут наиболее востребованными?

— Очевидно, что наиболее востребованными были и останутся разработки в области микроэлектроники. Другими словами, это электронные движки — глаза и уши для всех типов высокотехнологичной полезной нагрузки и в различных областях: от космоса до искусственного интеллекта.

При этом необходимо понимать, что развитие платформенных решений на искусственном интеллекте, о которых сейчас модно много говорить, в условиях санкционных ограничений, а фактически электронной гибридной войны, эффективно и безопасно только при наличии своего «железа». В противном случае могут возникнуть обстоятельства непреодолимой силы, которые приведут либо к сковыванию работы, либо, с учетом «недекларируемых возможностей "железа"», к скрытым рискам.

— Вы упоминали о создании фактически маркетплейса по продаже гражданской продукции. Какие задачи он будет решать?

— Мы, как и любая современная компания, все время меняемся и ищем новые подходы для продвижения своих продуктов. В данном случае мы создали своего оператора и загрузили в него всю линейку имеющейся продукции «Росэла». Мы считаем, что, помимо готовых продуктов, мы можем торговать уникальными производственными компетенциями, не раскрывая ноу-хау.

— Рассматривается ли расширение блока радиоэлектроники «Ростеха»?

— В перспективе мы планируем расширять имеющиеся компетенции, конечно, есть планы и по стратегическому партнерству. Например, сегодня совместно с группой компаний «Элемент» мы реализуем мероприятия по разработке средств радиоэлектронного производства.

— Как осуществляется координация не только между предприятиями внутри «Росэла», но и в стране в целом?

— Эта работа выстроена с позиции Министерства промышленности и торговли, а также Государственной думы, где действует комитет по промышленности с рядом экспертных советов. Я являюсь председателем Экспертного совета радиоэлектронной промышленности. В совокупности мы формируем политику, которая выстраивается не с позиции только холдинговой компании, а скорее вообще с точки зрения радиоэлектронной отрасли страны в целом. Мы четко выстраиваем приоритеты в условиях дефицита бюджета и определяем, что России требуется в первую очередь, что мы можем закупать, а что нам необходимо делать самим и на чем нужно сосредоточиться завтра.

— Как часто проводится актуализация списка продукции для импортозамещения в вашей отрасли?

— Он постоянно трансформируется. Государство в 2015 году дало старт процессу импортозамещения, помогло отечественным производителям развернуться, а компании уже должны, исходя из существующих реалий, дальше заниматься замещением, чтобы обеспечивать ритмичность работы российских предприятий и технологическую устойчивость.

— Существуют ли на данный момент недостаток научной базы и кадровый дефицит в сфере? Как решается эта проблема?

— Не секрет, в 1990-е годы престиж профессий, связанных с наукой и техникой, рухнул и побледнел. Это еще тогда привело к кадровому дефициту в области технологий, инженерных специальностей и в целом по всему спектру естественных наук.

И сейчас в радиоэлектронной промышленности мы также испытываем нехватку высококвалифицированных специалистов. Это связано с возросшим гособоронзаказом, большим количеством крупных проектов, развитием и модернизацией производства.

Но благодаря системной работе Министерства науки и высшего образования, а также Союзу машиностроителей России ситуация улучшается.

Наш холдинг также сфокусировался на кадровой политике. В 2024 году мы провели множество мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров для отрасли.

Мы перешли на новый этап технологического развития.

Сейчас профессии инженеров и конструкторов должны выйти на первый план, и вся система подготовки кадров от школы до предприятия должна формироваться с учетом технологических приоритетов.

Сегодня нам, с одной стороны, надо оперативно решать текущие задачи, а с другой — работать на перспективу и закладывать фундамент дальнейшего научно-технологического развития. Поэтому работа с молодежью приобретает особое значение. Очень важно обеспечить качественную бесшовную систему подготовки кадров от школы до трудоустройства, создавая таким образом условия для молодых специалистов, чтобы они максимально оперативно включались в рабочие процессы, без длительного адаптационного периода.

Для этого «Росэл» с 2023 года реализует проект «Классы "Ростеха"». На сегодня в 14 классах Москвы и подмосковного города Фрязино учатся более 800 школьников. Наш холдинг является участником десяти кластеров федерального проекта «Профессионалитет». 147 студентов учатся по актуальным направлениям подготовки в рамках проектов «Код "Ростеха"» и «"Ростех" Качество» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Мы уверены, что студенты должны получать не абстрактные теоретические знания, а быть заточенными под работу в промышленности.

Помимо этого, холдинг является участником нескольких проектов по созданию передовых инженерных школ. Мы планируем использовать такую модель, как элемент непрерывной подготовки кадров. Это позволит сформировать новое поколение креативных инженеров и конструкторов, способных найти нестандартные решения для реализации комплексных задач и проектов.

Интервью взяла Ольга Матвеева