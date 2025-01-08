Татарстан занял шестое место в РФ по числу турпоездок за 11 месяцев 2024 года

Республика Татарстан заняла шестое место среди регионов России по количеству туристических поездок за январь — ноябрь 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

С января по ноябрь в Татарстан прибыло 3,5 млн туристов, а лидером по количеству турпоездок стала Москва с 11,1 млн посещений. На втором месте Краснодарский край (9,4 млн), на третьем — Санкт-Петербург (5,8 млн). В десятку также вошли Московская область, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области.

Общий туристический поток в России за 11 месяцев прошлого года составил 79,2 млн поездок, что на 11% больше показателей 2023 года. Прогнозируется, что к концу 2024 года этот объем достиг рекордных 92 млн поездок.

Влас Северин