Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о назначении штрафов за отсутствие регистрации собак и нарушение правил содержания животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов подписал закон о введении штрафов за незарегистрированных собак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Минниханов подписал закон о введении штрафов за незарегистрированных собак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За отсутствие регистрации владельцы собак будут получать предупреждение или штраф от 2 до 4 тыс. руб. За повторное нарушение штраф будет увеличен до 5 тыс. руб.

Содержание домашних животных во дворах или в местах общего пользования в многоквартирных домах также будет наказываться штрафом от 2 до 4 тыс. руб.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2025 года регистрацию собак сделают обязательной.

Дарья Сайфиева