Минниханов подписал закон о введении штрафов за незарегистрированных собак
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о назначении штрафов за отсутствие регистрации собак и нарушение правил содержания животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Минниханов подписал закон о введении штрафов за незарегистрированных собак
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
За отсутствие регистрации владельцы собак будут получать предупреждение или штраф от 2 до 4 тыс. руб. За повторное нарушение штраф будет увеличен до 5 тыс. руб.
Содержание домашних животных во дворах или в местах общего пользования в многоквартирных домах также будет наказываться штрафом от 2 до 4 тыс. руб.
Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2025 года регистрацию собак сделают обязательной.