Из свежей почты

Толя Колмаков, 12 лет, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 213 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 39 тыс. руб.

Когда сыну было полтора года, стало заметно отставание в развитии: он не пытался говорить, не откликался на имя. Лечение у неврологов и психиатров не помогло. Толя стал тревожным, на контакт не шел. С восьми лет мы начали терапию в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, сначала оплачивали ее сами, потом на помощь пришел Русфонд. Толя стал спокойнее и внимательнее. Начал учиться на дому по коррекционной программе, понимать речь, охотнее контактировать с детьми. Полноценно сын не говорит до сих пор, лишь не очень разборчиво произносит отдельные слова, но их запас растет. Сейчас нас ждут на следующий курс лечения в ИМТ, но оплату нам не осилить. Татьяна Колмакова, Волгоградская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необходимо продолжать лечение, направленное на развитие речи Толи, повышение способности к обучению, улучшение памяти».

Кирюша Ивашов, 10 лет, синдром Апера, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 144 910 руб.

Внимание! Цена лечения 305 910 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 31 тыс. руб.

У сына редкое генетическое заболевание — синдром Апера. Он родился с вытянутой головой, выпуклым лбом и вдавленной переносицей, глаза были навыкате, в нёбе — расщелина. Чем старше становился Кирюша, тем больше нарушался его прикус, зубы росли криво и быстро разрушались. Из-за синдрома верхняя челюсть и носоглотка недоразвиты, сын дышит ртом. Благодаря Русфонду в 2020 году ему начали ортодонтическое лечение — выдвижение и расширение верхней челюсти, сдерживание роста нижней. Зубы постепенно встают в ряд, но места им пока не хватает. Сейчас нужно продолжить ортодонтию, и я опять прошу поддержки! Галина Ахмадалиева, Ивановская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Кирюше требуется продолжение лечения съемными аппаратами на нижней челюсти и несъемными аппаратами с винтом для нёбного расширения на верхней».

Матвей Криворуков, 2 месяца, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 129 620 руб.

Внимание! Цена лечения 158 620 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 29 тыс. руб.

Сын родился с подвернутыми стопами, пятки были подняты. В три недели мы пошли на прием к местному ортопеду. Он сказал, что нужно начинать лечение, но сам помочь не возьмется. Тогда мы обратились к ортопеду Глебу Андрианову из минусинской клиники. Он готов провести лечение по методу Понсети: гипсования и операцию под местным наркозом. Начинать все это нужно как можно скорее, пока мышцы и сухожилия хорошо поддаются коррекции. Проблема в том, что мы не в силах оплатить лечение. Помогите! Денис Криворуков, Хакасия

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Мы планируем провести лечение по методу Понсети, чередуя гипсования стоп с хирургией. Матвей вовремя научится ходить».

Сережа Карагаев, 8 лет, последствия инсульта, требуется реабилитация. 208 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 36 тыс. руб.

Утром 14 декабря прошлого года у сына закружилась голова, он не мог встать, нарушилась речь. Когда добрались до больницы, Сережа потерял сознание. Врачи диагностировали инсульт. Десять суток сын лежал в реанимации, ни на что не реагируя и не двигаясь. Потом взгляд стал осознанным, появилась реакция на голоса. Когда состояние стабилизировалось, начали реабилитацию. С помощью друзей нам удалось попасть в подмосковный центр «Три сестры». Сын начал понемногу жевать, шевелить правыми рукой и ногой, удерживать голову до 30 секунд, произносить слоги. Помогите продолжить реабилитацию! Григорий Карагаев, Хабаровский край

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мы будем учить Сережу переворачиваться, садиться и сидеть, говорить, начнем восстанавливать бытовые навыки».

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