Промышленность в регионах подсветили электричеством

В 2024 году в 41 из 57 промышленных субъектов РФ вырос объем полезного отпуска электроэнергии, следует из свежего исследования АКРА «Полезный индикатор подсвечивает динамику промышленности в регионах России». Показатель агентство использует для косвенной оценки динамики производственного спроса в энергоемких секторах экономики. Наибольший его прирост отмечен в Самарской области благодаря оживлению автомобильной промышленности: индекс выпуска составил 128%. Также в тройке лидеров — Костромская область и Карелия. В первом случае рост также связан с восстановлением автопрома и деревообработки, во втором — с увеличением добычи.

В то же время в 16 регионах зафиксировано снижение объемов отпуска. Самое значительное — в Смоленской области, где просел химпром (индекс — 92,6%). В Томской области падение составило 34%, но его вызвало перераспределение долей между энергосбытовыми организациями.

По данным АКРА, структура потребления электроэнергии в регионах все сильнее зависит от отраслевого сдвига в сторону менее энергоемких производств. Так, в Калининградской области на фоне спада в машиностроении и металлургии выросла доля потребления в пищепроме — с 35% в 2021 году до 60% в 2023-м, и, несмотря на общий рост индекса промышленного производства, объем отпущенной электроэнергии продолжил снижаться.

Агентство делит регионы по уровню адаптации промышленности к новым условиям: в первой группе — субъекты с высокой степенью адаптации, где объем полезного отпуска электроэнергии за последние три года либо не снижался, либо снижался только в 2022 году (см. график); во второй — те, где восстановление началось только в 2024 году (умеренная степень адаптации), в третьей — регионы без устойчивого восстановительного тренда. В трехлетней ретроспективе более половины регионов, показавших рост в прошлом году, вернулись к уровню 2021 года. В числе наиболее устойчивых — Костромская, Сахалинская и Иркутская области. Отмечается, что в некоторых регионах рост энергопотребления происходил на фоне снижения выпуска в ключевых отраслях, что объясняется подключением новых объектов малого бизнеса и сектора ЖКХ.

АКРА подчеркивает: отпуск электроэнергии чувствителен к экономической активности в промышленных регионах — но при интерпретации требует учета факторов, не всегда прямо связанных с объемами выпуска, как изменения в энергосбытовой структуре и отраслевые трансформации.

Артем Чугунов