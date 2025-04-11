Экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности

В I квартале 2025 года экспорт российских растительных масел сократился на 27% в годовом выражении, до 1,46 млн тонн. Основное падение пришлось на подсолнечное масло (–38%, до 909 тыс. тонн), рентабельность которого стала отрицательной из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля.

Как отмечают в OleoScope, стоимость подсолнечника с начала года выросла на 66%, до 39,9 тыс. руб. за тонну. При этом экспортные цены на масло не компенсируют затраты: маржа переработчиков в феврале достигла –23% против обычных 5–7%. Это вынудило компании сокращать производство. Например, «Эфко» временно остановила два завода в Краснодарском крае.

Отчасти спад компенсировал рост экспорта рапсового масла (+29%, до 391 тыс. тонн) — спрос на него увеличил Китай, введя 100%-ные пошлины на канадскую продукцию. Однако дефицит подсолнечника и высокая стоимость заемных средств могут продолжить давить на отрасль.

Подробнее об этом — в материале «ъ» «Подсолнечник повернулся внутрь».