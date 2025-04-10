«Даже самые продуманные механизмы защиты не способны обеспечить абсолютную безопасность»

Вступил в силу ранее подписанный президентом России закон о самозапрете на выдачу кредитов. Главная цель этого закона — защита от мошенников, которые обманом вынуждают граждан оформлять займы. Доктор юридических наук, завкафедрой финансового права юрфака Южного федерального университета Юрий Колесников рассказал, как работает новый закон, зачем он создавался и как не попасться на удочку мошенников, паразитирующих на самозапретах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

«Самозапрет, то есть добровольный отказ от кредитов и займов в банках или микрофинансовых организациях, который вносится в кредитную историю человека,— новый механизм правового регулирования, направленный на предотвращение мошенничества. Если от имени человека, воспользовавшегося самозапретом, будет подана заявка на кредит, банк ее отклонит. Если же человек действительно захочет взять кредит, он предварительно снимет самозапрет в один клик.

Получение кредита в России сопряжено с рядом строгих требований и процедур, установленных Центральным банком. Они включают тщательную проверку доходов и кредитной нагрузки заемщика, анализ его кредитной истории и оценку платежеспособности. Возникает вопрос: неужели даже при таких условиях есть вероятность столкнуться с мошенничеством и единственной гарантией защиты является лишь наложение самозапрета?

Несмотря на эти меры остаются лазейки, когда кредит может быть оформлен без ведома или согласия человека. Практика показывает: в сегменте микрозаймов и среди недобросовестных финорганизаций, которые зачастую пренебрегают полноценной проверкой заемщиков, остаются уязвимые места.

Распространены случаи, когда мошенники используют поддельные или похищенные документы для оформления кредитов на ничего не подозревающих граждан. Еще одним вариантом завладения чужими паспортными данными являются утечки персональных сведений, которые происходят в результате взломов корпоративных систем, электронных платформ и даже развлекательных сервисов. Нередко такие данные оказываются в открытом доступе или продаются на теневых площадках, где за символическую плату можно получить доступ к персональной информации любого человека. В таких условиях самозапрет на получение кредита становится не просто дополнительной мерой предосторожности, а необходимым инструментом защиты для тех, кто стремится полностью исключить возможность оформления кредита на свое имя.

На первый взгляд самозапрет на кредитование может казаться панацеей, но, к сожалению, даже самые продуманные механизмы защиты не способны обеспечить абсолютную безопасность. Самозапрет применяется к потребительским кредитам, в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи, несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

Однако запрет не распространяется на ипотеку, автокредиты, обязательства, которые обеспечены залогом транспортного средства, кредиты на оплату обучения, когда деньги сразу перечисляются в образовательную организацию, и поручительства. Кроме того, запрет не затрагивает услуги типа “покупай сейчас — плати потом”, если они не предполагают оформление кредита или займа через банк или МФО.

Если же под маской “рассрочки” скрывается кредитный продукт, то в этом случае самозапрет будет действовать. Также самозапрет не влияет на уже действующие кредитные карты, но оформление новых карт будет невозможно. Все это подчеркивает важность внимательного отношения к своим персональным данным. Даже при наличии защитных механизмов каждый человек должен оставаться бдительным.

Однако недавно мошенники научились использовать и сам самозапрет на кредиты для обмана. Они звонят людям от имени сотрудников суперсервиса “Госуслуги” и уверяют, что запрет установлен неверно, а для того, чтобы это исправить, нужно пройти по ссылке, которая оказывается фишинговой, то есть “клоном” “Госуслуг”, предназначенным для воровства пароля от личного кабинета на настоящих “Госуслугах”.

Именно поэтому, если гражданину звонят якобы от имени этого сервиса и просят выполнить какие-нибудь действия, связанные с самозапретом на кредиты, то надо помнить четыре правила. Первое: ни при каких обстоятельствах не переходить по ссылкам, присланным в подозрительных сообщениях или названным в ходе телефонного разговора. Даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации. Второе: официальные уведомления от “Госуслуг” всегда приходят через личный кабинет на портале или в мобильном приложении, но никогда — по телефону или через SMS. Третье: никому не сообщать конфиденциальную информацию, такую как паспортные данные, СНИЛС, коды подтверждения или реквизиты банковских карт. Четвертое правило: если у человека возникли сомнения, ему надо незамедлительно связаться с официальной поддержкой “Госуслуг” через их сайт или приложение, чтобы уточнить информацию.

Самозапрет на кредиты — действительно полезный инструмент для защиты от необдуманных финансовых решений, однако важно использовать его осознанно и не поддаваться на уловки мошенников. В современном мире, где технологии и мошенничество идут рука об руку, оставаться начеку и быть в курсе актуальных схем обмана — не просто рекомендация. Это — необходимость».