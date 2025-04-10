Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития

Узбекистан станет седьмым государством—участником Евразийского банка развития. Закон об этом сегодня, 10 апреля, подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Совет ЕАБР одобрил решение о принятии Узбекистана в состав участников 16 июля 2024 года.

По словам председателя правления ЕАБР Николая Подгузова, банк приступил к подготовке инвестиционных проектов в республике, первые из которых могут быть профинансированы уже в этом году. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что проекты будут укреплять интеграцию экономик государств—участников банка и способствовать продвижению их товаров и технологий на рынок Узбекистана.

К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР насчитывается 305 проектов с общим объемом инвестиций на $16,5 млрд, большинство из них — проекты с интеграционным эффектом. В ЕАБР отмечают, что присоединение Узбекистана создаст новые возможности для республики по модернизации транспортной инфраструктуры, энергетического комплекса, водного сектора, ускорит промышленное и сельскохозяйственное развитие. За последние три года ЕАБР стал лидером среди международных институтов развития по объемам поддержки инвестпроектов частного сектора в Евразийском регионе: объем несуверенного финансирования составил $6,5 млрд.

Евразийский банк развития учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году. В 2009 году к ЕАБР присоединились Армения и Таджикистан, в 2010-м — Белоруссия, в 2011-м — Киргизия. Узбекистан станет третьим по величине акционером после России (сейчас доля 44,7%) и Казахстана (37,3%), доля страны составит 10% и будет сформирована за счет пропорционального сокращения долей других участников, сообщили «Ъ» в ЕАБР.

Отдел экономики