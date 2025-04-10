Крымские производители отгрузили пищевой продукции и напитков на 70 млрд рублей

Крымские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в 2024 году отгрузили продукции на 69,8 млрд руб. В том числе пищевых продуктов на 39,3 млрд руб., что на 18,2% выше уровня 202З года, и напитков — на 29,5 млрд руб., что на 18,8% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики со ссылкой на данные Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наиболее высокими темпами в республике развивалось производство молока (+14,5% в сравнении с аналогичным показателем 2023 года), кисломолочных продуктов (+11,7) хлеба и хлебобулочных изделий (+11,6%), кондитерских изделий (+9,5%), мясных полуфабрикатов (+30,5%).

«Крым имеет уникальные условия для развития сельского хозяйства и, как следствие, все условия для развития эффективной и конкурентоспособной пищевой и перерабатывающей промышленности. В этой отрасли сосредоточена пятая часть всех промышленных предприятий республики. На территории региона осуществляют производственную деятельность около 300 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В отрасли занято более 13 тыс. человек»,— рассказали в ведомстве.

Республика полностью обеспечена такой продукцией собственного производства, как пшеница продовольственная, хлеб и хлебные продукты, свинина и фрукты, а также на 89% мясом птицы, на 79% овощами, на 60% куриными яйцами.

В число системообразующих предприятий Крыма входят АО «Пивобезалкогольный комбинат “Крым”» (производство упакованной воды, безалкогольных напитков, пива, Симферополь), АО «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» (производство муки, Симферополь), ООО «ДК “Мегатрейд-Юг”» (производство молочной продукции, Красногвардейский район), ООО «Юг Молоко» (производство молочной продукции, Раздольненский район) и некоторые другие.

В минсельхозе Крыма также рассказали, что в 2024 году в целях обеспечения устойчивой базы для наращивания производства молочной продукции, поддержания уровня рентабельности пять молокоперерабатывающих предприятий республики получили субсидию на возмещение затрат на приобретение молока сырого для производства продукции на общую сумму 150 млн руб.

Маргарита Синкевич